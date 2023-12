La FINA indaga sul nuotatore russo Evgeny Rylov che partecipa ai campionati nazionali nonostante il divieto di partecipazione

Il 21 aprile la FINA ha annunciato la sospensione del due volte campione olimpico per aver partecipato a un raduno organizzato dal presidente russo Vladimir Putin a Mosca nel mese di marzo.

Il raduno commemorava l'ottavo anno dell'annessione della Crimea da parte della Russia, considerata illegale dal governo ucraino e non riconosciuta dall'Occidente.

"La FINA è a conoscenza del fatto che il signor Rylov ha partecipato ai campionati russi questo fine settimana e ha avviato una verifica interna per accertare se siano state violate le sanzioni o le regole della FINA", ha dichiarato l'organizzazione alla CNN in un comunicato. "L'esito di questa verifica sarà annunciato a tempo debito".

Rylov, medaglia d'oro nei 100 e 200 metri dorso alle Olimpiadi di Tokyo dello scorso anno, aveva dichiarato a marzo che non avrebbe partecipato ai campionati mondiali, che si terranno dal 18 giugno al 3 luglio, per sostenere gli atleti russi banditi.

Quando Rylov ha dichiarato il suo rifiuto di partecipare ai campionati mondiali, la FINA era uno dei pochi organi di governo dello sport che ancora consentiva agli atleti russi e bielorussi di gareggiare come neutrali dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

In seguito all'annuncio di Rylov, la FINA ha confermato che gli atleti e i funzionari russi e bielorussi non potranno partecipare ai campionati mondiali di nuoto di quest'anno a Budapest, in Ungheria.

La FINA ha dichiarato giovedì scorso che gli atleti e gli ufficiali di gara russi e bielorussi non saranno invitati a nessuna competizione FINA per il resto del 2022. La Bielorussia è un'area di sosta fondamentale per l'invasione.

La CNN ha contattato Rylov e la federazione russa di nuoto per un commento.

