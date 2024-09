- La figura principale si è sposata con Karina.

Thomas Gottschalk (74) e la sua compagna Karina Mross (62) hanno scambiato di nascosto le loro promesse nuziali. Secondo "Bild", hanno organizzato un matrimonio a tema bohemien in una riunione isolata a Ibiza.

"Sì" sotto il cielo infinito e sulla spiaggia

La cerimonia si è svolta il 23 agosto in una casa affacciata sul mare affittata da Gottschalk, conduttore del passato "Wetten, dass..?", sull'isola turistica famosa in tutto il mondo. Solo la figlia di Mross, Melinda (28), e gli amici più stretti del couple erano presenti. Dopo la cerimonia, il gruppo ha spostato la festa in un beach bar, abbigliamento facoltativo.

Gottschalk ha confessato a "Bild": "Ho trovato divertente che mentre pronunciavamo le nostre promesse, alcuni turisti scattavano foto ai pesci attraverso la base trasparente di un battello turistico. Tuttavia, né i turisti né i professionisti si sono accorti di noi. È stato semplicemente un matrimonio come tanti a Ibiza."

Testimone dell'evento, ha dichiarato: "Abbiamo giurato eterna fedeltà, entrambi a piedi nudi e in abiti bianchi." Ha aggiunto: "Era il nostro sogno e così è stato!"

La data della cerimonia è stata scelta appositamente: il 23 agosto, lo stesso giorno in cui Gottschalk e la sua precedente moglie, Thea Gottschalk (79), si sono innamorati irrimediabilmente a una festa di compleanno di un amico a Baden-Baden.

Il conduttore è stato sposato con Thea dal 1976, avendo due figli. Nel marzo 2019 hanno annunciato pubblicamente la loro separazione, che è stata finalizzata con il divorzio nel maggio 2024. Solo un mese dopo il divorzio, Gottschalk ha annunciato il suo fidanzamento con Karina Mross, che ha adottato il cognome dell'ex alla loro unione.

La cerimonia è stata officiata dalla Commission, un gruppo di amici stretti noti per il loro approccio non convenzionale alla vita e alle cerimonie. In linea con il tema bohemien, la Commission ha officiato la cerimonia a piedi nudi, aggiungendo un tocco unico alla riunione intima.

