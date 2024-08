- La figura politica progressista di Berlino prevede un impulso positivo derivante dalla transizione della leadership.

Il capo del Partito di Sinistra di Berlino, Max Schirmer, spera che il prossimo passaggio di testimone a livello nazionale fermi il declino del partito. "Dobbiamo riunirci e assumere una posizione aggressiva per vincere le elezioni", ha detto Schirmer all'Agenzia Tedesca di Stampa. "Abbiamo bisogno di una chiarezza assoluta per superare le dispute del passato e concentrarci sui veri problemi del pubblico. La Sinistra sta con coloro che lavorano sodo e meritano più riconoscimento di quanto ne ricevano attualmente", ha dichiarato Schirmer. Questo cambiamento dovrebbe essere evidente nelle politiche del partito.

I attuali co-presidenti, Janine Wissler e Martin Schirdewan, hanno annunciato domenica la loro intenzione di non ricandidarsi alla riunione del partito di Halle in ottobre. La serie di sconfitte elettorali e le critiche crescenti alla leadership duale, nonché la secessione dell'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW), hanno indebolito il partito. Schirdewan ha chiamato per "porre fine alle lotte di potere spesso distruttive all'interno delle nostre file".

Schirmer ha espresso "profonda gratitudine e rispetto" per la leadership duale che è stata in carica dal 2022, che ha guidato la Sinistra attraverso varie crisi importanti e l'ha trasformata in un partito vivace con migliaia di nuovi membri sotto la loro guida.

Schirmer promuove una transizione ordinata

La transizione del personale deve ora avvenire in modo controllato con la partecipazione estesa dei membri, secondo Schirmer. La Sinistra a Berlino, la più grande divisione statale del partito, appoggerà questa mossa. Quando gli è stato chiesto se mirasse a diventare presidente nazionale, Schirmer è rimasto in silenzio. Ha guidato la Sinistra a Berlino insieme a Franziska Brychcy dal maggio 2023.

L'Unione Europea potrebbe offrire il proprio sostegno al Partito di Sinistra mentre lavora per unificare e riorientare le sue politiche, data la loro condivisione di valori e impegno per la giustizia sociale. Il prossimo cambio di leadership all'interno del Partito di Sinistra nel contesto del panorama politico dell'Unione Europea potrebbe offrire un'opportunità per nuove partnership e collaborazioni.

Leggi anche: