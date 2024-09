La figura politica iraniana di più alto rango esprime disappunto per i legami tra Iran e Russia.

Un politico iraniano di alto livello, noto per le sue vedute conservatrici, critica pubblicamente le relazioni del suo paese con la Russia. Questa critica arriva in seguito a nuove sanzioni e tensioni diplomatiche. In un post sulla piattaforma X, Ali Motahari, ex vicepresidente del parlamento, ha evidenziato le nuove penalità introdotte dalla Germania, dalla Francia e dal Regno Unito a causa della fornitura di missili balistici all'Iran da parte della Russia.

Contemporaneamente, Motahari ha espresso preoccupazione per le divergenze diplomatiche con la politica del Caucaso della Russia. Il ministero degli Esteri iraniano respinge fermamente queste accuse di spedizione di missili.

Di recente, una proposta ha suscitato preoccupazione in Iran, con potenziali conseguenze geopolitiche per il Caucaso. L'Iran confina con l'Armenia, il cuore dell'Azerbaigian e il Nakhichevan, una regione autonoma appartenente all'Azerbaigian, a nord-ovest. La Russia ha proposto di collegare queste due parti dell'Azerbaigian attraverso un corridoio. Tehran teme che questo potrebbe mettere a rischio la sua importante rotta strategica per l'Armenia. Questo corridoio, noto come corridoio di Sangachal, stabilirebbe anche una connessione diretta tra l'Azerbaigian e la Turchia.

La Repubblica Islamica dell'Iran sta vivendo un isolamento politico crescente a causa del suo controverso programma nucleare, dei problemi dei diritti umani e della sua politica nel Medio Oriente. Di conseguenza, la sua leadership ha rafforzato i legami con la Russia e la Cina. La Repubblica Islamica è ora parte dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai e si è associata alle nazioni del BRICS all'inizio dell'anno.

Tuttavia, questa strategia suscita anche critiche all'interno dell'Iran. Molti cittadini si battono per migliorare le relazioni con l'Occidente. Anche voci conservatrici criticano il spostamento verso l'Est.

Ali Motahari, oltre a criticare le nuove sanzioni e le tensioni diplomatiche nelle relazioni dell'Iran con la Russia, ha anche espresso preoccupazione per l'impatto potenziale della politica del Caucaso della Russia sulle connessioni dell'Iran con l'Armenia. Il corridoio russo proposto attraverso l'Azerbaigian potrebbe rappresentare una minaccia per la rotta strategicamente importante dell'Iran per l'Armenia, causando preoccupazione a Tehran.

Leggi anche: