La figura politica iniziale dello SPD ristabilisce l'alleanza con GroKo

Guardando indietro, molte situazioni sembrano avere un lato più luminoso. Questo sembra valere anche per la Grande Coalizione, un'idea che alcuni politici dell'SPD stanno ora considerando dopo le elezioni federali. Tuttavia, potrebbero dover cedere un Cancelliere Merz in quella situazione.

I politici dell'SPD iniziano ora a considerare una Grande Coalizione dopo le prossime elezioni. Il membro del Bundestag dell'SPD Andreas Schwarz ha espresso il suo parere a "Der Spiegel", dicendo: "Potrei immaginare una Grande Coalizione con la guida socialdemocratica".

Schwarz è membro del Bundestag dal 2013 e ha vissuto due Grandi Coalizioni in prima persona. "Certo, non è stato perfetto allora", ha ammesso. Tuttavia, l'Unione sembra ora superare i Verdi e l'FDP ai loro occhi: "Il terreno comune nella coalizione del semaforo sta diminuendo".

La vice capogruppo parlamentare dell'SPD Verena Hubertz ritiene che la lotta perpetua sulla riforma del freno al debito con la CDU e la CSU sia più risolvibile rispetto all'FDP. "C'è una comprensione comune all'interno dell'Unione che uno stato debba mantenere la sua capacità di agire e investire, soprattutto durante i tempi economici difficili", ha detto "Der Spiegel". "La divisione non è tra i partiti, ma piuttosto tra coloro che hanno esperienza di governo e coloro che non ce l'hanno".

Tuttavia, la prospettiva di entrare in una coalizione con un Cancelliere Friedrich Merz causa fastidio tra molti socialdemocratici. "È difficile immaginare come Merz gestirebbe i conflitti in una coalizione", ha detto Schwarz a "Der Spiegel". "In parte perché non ha mai ricoperto una posizione di governo, e in parte perché a volte si allontana egli stesso". Al contrario, Hubertz sembra più pragmatica: "Votare solo per le persone con cui si gusta lavorare non è un'opzione", ha dichiarato.

Tuttavia, il segretario generale dell'SPD Kevin Kühnert non è favorevole a un revival della Grande Coalizione. "È ovvio che la coalizione del semaforo ha realizzato di più dell'ultima Grande Coalizione", ha notato Kühnert. Quella era sull'orlo del fallimento tre mesi dopo il suo avvio nel 2018, a causa della riunificazione familiare e della protezione sussidiaria. "Rispetto alle sfide che la coalizione del semaforo ha affrontato e sta affrontando - con una guerra in Europa e una grave crisi energetica - quello era trascurabile", ha detto Kühnert.

