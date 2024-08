- La figura inclinata a sinistra smentisce le circostanze dell'estradizione della "Maya".

Dopo l'estradizione controversa di un individuo etichettato come "Maja" dal gruppo liberal per il processo in Ungheria, i politici liberali hanno espresso il loro malcontento per le condizioni carcerarie del detenuto. Il leader del partito di sinistra, Martin Schirdewan, e Martina Renner, portavoce della politica interna del partito nel Bundestag, hanno fatto visita a "Maja" in prigione ungherese, segnalando che le condizioni erano scandalose. Gli incontri con i compagni di prigionia sono proibiti e c'è una sorveglianza video costante.

La 23enne, originaria di Jena e che si identifica come non binaria, è stata estradata in Ungheria nelle prime ore del 28 giugno - poche ore dopo che la Corte d'Appello di Berlino aveva dato il via libera. Nonostante un reclamo riuscito alla Corte Costituzionale Federale, "Maja" era già stata trasferita in Ungheria quando è arrivata la decisione della corte.

Questa situazione ha suscitato continue critiche. Schirdewan e Renner hanno sostenuto che il trattamento violava le regole della giustizia. Hanno invitato il governo federale a fare in modo che "Maja" tornasse subito.

Le autorità ungheresi accusano "Maja" di far parte di un'organizzazione criminale dal 2017, apparentemente con l'intenzione di prendere di mira i sostenitori degli estremisti di destra. La procura federale sta anche indagando su "Maja" in questo contesto. A causa della richiesta di estradizione ungherese, i procedimenti contro "Maja" sono stati temporaneamente interrotti.

