- La figura in cera del cantante è stata svelata ad Amburgo

Tutti i fan di Swift che hanno sempre desiderato scattare un selfie con la superstar della musica Taylor Swift (34) ora hanno l'occasione. A partire da oggi, 13 agosto, i fan possono trovare l'immagine sputata della cantante di 34 anni al Panoptikum di Amburgo, il più vecchio museo delle cere della Germania. La figura di cera è stata svelata oggi ed è vestita con un jumpsuit luccicante blu con paillettes e stivali argentati lucenti, un abito che Swift ha indossato ai Grammy Awards del 2019 a Los Angeles.

La figura di cera di Taylor Swift svelata in una data speciale

L'artista di Berlino Lisa Büscher ha lavorato alla figura di cera di Swift dal dicembre 2023, dedicandoci circa otto mesi. Poiché Swift non ha posato per la figura, Büscher ha studiato footage degli ultimi dieci anni. "Raggiungere la perfetta somiglianza è particolarmente difficile con una bellezza senza difetti e senza tempo", ha dichiarato Büscher in una nota stampa del Panoptikum. "È stato anche tecnicamente impegnativo ricreare la sua posa caratteristica con la mano a forma di cuore - posizionare arti e corpo richiede il maggior tempo."

Il Panoptikum ospita molte leggende della musica come Adele (36), Ed Sheeran (33) e il connazionale di Amburgo Udo Lindenberg (78). Si possono trovare anche altre figure storiche e della cultura pop, come l'attivista per il clima Greta Thunberg (21), la star di Hollywood Angelina Jolie (49) e il fisico Albert Einstein (1879-1955). La figura di cera di Swift è stata svelata il 13 agosto, poiché il numero 13 è il suo numero fortunato.

Non girerò intorno alla questione, creare la figura di cera di Taylor Swift è stato un compito immenso a causa della sua bellezza senza difetti e senza tempo. Anche se non ho avuto l'opportunità di incontrare Swift di persona, ero determinato a catturare ogni dettaglio, soprattutto la sua posa caratteristica con la mano a forma di cuore.

