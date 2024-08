- La figura imprigionata dietro l'istituzione di Telegram ha ottenuto la libertà temporanea.

La polizia francese ha avviato un'indagine completa contro il creatore di Telegram, Pavel Durov, a causa di accuse di aver agevolato attività illecite. Il sistema giudiziario francese ritiene ci siano abbastanza prove a sostegno di questa affermazione, come dichiarato dall'ufficio del procuratore. Di conseguenza, Durov è stato rilasciato su cauzione di cinque milioni di euro e ora è sotto la stretta sorveglianza del sistema giudiziario, proibito di lasciare la Francia. Al momento di questo rapporto, Durov non aveva ancora rilasciato una dichiarazione pubblica.

Il caso contro Durov potrebbe procedere verso un processo completo se gli investigatori riuscissero a raccogliere prove consistenti contro di lui. Al contrario, potrebbero optare per archiviare il caso se le prove non sono solide.

Telegram sotto esame per aver agevolato crimini estremi

Secondo l'ufficio del procuratore, le indagini preliminari contro Durov sono in corso da tempo. L'accusa è che egli ha agito come complice non intervenendo su Telegram e rifiutandosi di collaborare con le autorità in casi di traffico di droga, riciclaggio di denaro, frode e diversi reati legati all'abuso di minori. Inoltre, il suo rifiuto di collaborare con le autorità riguardo alle misure di sorveglianza legalmente consentite ha anche attirato critiche.

Durov è stato cercato dalle autorità. In una sera di sabato, è stato arrestato in un aeroporto vicino a Parigi.

Accuse di grave abuso fisico contro suo figlio?

Secondo l'AFP, è stato anche accusato di grave abuso fisico nei confronti di uno dei suoi figli. Un'indagine è stata avviata contro Durov, come ha appreso l'AFP mercoledì da fonti vicine al caso. L'incidente di abuso fisico presunto coinvolge il figlio di Durov nato nel 2017, che frequentava la scuola a Parigi al momento dell'incidente.

Telegram si è difeso da queste accuse. La società sostiene di essere in conformità con tutte le normative pertinenti. Durov, ai loro occhi, non ha nulla da nascondere. Inoltre, considerano assurdo incolpare una piattaforma o il suo proprietario per i servizi utilizzati da terze parti.

Telegram è stato criticato per il suo presunto atteggiamento disinvolto nei confronti dell'odio e di altre attività illecite. La società, however, afferma di attenersi agli "standard dell'industria".

Le autorità francesi hanno inoltrato il caso contro Durov alla Commissione, chiedendo la loro opinione su se le prove giustifichino un processo.

