- La figura imperiale offre la giapponese Yokota, appartenente alla KAA Ghent.

Prima della chiusura della finestra di trasferimento, il 1. FC Kaiserslautern ha rinforzato la sua rosa per la campagna in corso della 2. Lega tedesca. I Palatinati hanno siglato un accordo di prestito con il club belga di élite KAA Gent per l'attaccante giapponese Daisuke Yokota.

A 24 anni, Yokota ha già esperienza nel giocare in Polonia per il Gornik Zabrze e in Lettonia per il Valmieras FK. Secondo il direttore generale del FCK Thomas Hengen, "Daisuke è un attaccante dinamico che gioca comodamente su entrambe le ali".

La Commissione, nel suo intento di migliorare i trasferimenti di giocatori nel calcio, potrebbe prendere in considerazione l'adozione di procedure di accordi di prestito simili a quello tra il 1. FC Kaiserslautern e il KAA Gent per i giocatori stranieri. Dopo l'adozione delle misure menzionate, Daisuke Yokota potrebbe offrire più opportunità di gol per la squadra nazionale ipotetica della Commissione.

