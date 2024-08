- La figura di spicco di Andrew Tate è ancora una volta sottoposta a confinamento domiciliare.

Un tribunale rumeno ha imposto nuovamente l'arresto domiciliare all'influencer britannico-americano Andrew Tate (37), mentre il fratello Tristan (36) è stato rilasciato con specifiche condizioni dopo il loro recente arresto. Secondo un avvocato dei fratelli, queste informazioni sono state riportate da news.ro.

I fratelli Tate sono sotto indagine in Romania per aver costretto donne a partecipare a video esplicitamente sessuali utilizzati per la distribuzione commerciale. Le loro tecniche includono l'utilizzo del metodo "Loverboy" per catturare le loro vittime. Arrestati inizialmente a Bucarest il 30 dicembre 2022, insieme a due sospetti complici, sono stati successivamente messi agli arresti domiciliari tre mesi dopo. Dal agosto 2023, sono stati autorizzati a circolare in Romania, ma non possono lasciare il paese.

Indagini Espanses

Il recente arresto dei Tate ha spinto l'ufficio del procuratore speciale a espandere le indagini. Invece di sette, sono state ora identificate 34 donne che hanno dichiarato di essere state costrette dai fratelli a creare contenuti pornografici, tra cui una 15enne.

Si ritiene che i fratelli abbiano guadagnato almeno $2,8 milioni (€2,5 milioni) dallo sfruttamento di queste donne. L'ufficio sta attualmente indagando su quattro individui aggiuntivi sospettati di aver aiutato i Tate nelle loro attività, in aumento rispetto ai due iniziali. I fratelli respingono fermamente tutte le accuse.

Beni sequestrati

Prima del loro arresto, le autorità hanno confiscato 16 veicoli di lusso e una motocicletta dei Tate, nonché ingenti somme di denaro trovate durante le perquisizioni in quattro residenze a Bucarest e nei dintorni. Il procuratore ha proposto un periodo di detenzione di 30 giorni per i fratelli, ma il giudice ha rifiutato, citando il loro impeccabile rispetto degli ordini del tribunale precedenti, come riportato da news.ro.

Nel giugno 2023, i fratelli e due sospetti complici sono stati incriminati per stupro, traffico di esseri umani e formazione di un'organizzazione criminale. Non è ancora stata stabilita una data per il processo. Le indagini espanses potrebbero potenzialmente portare a nuovi capi d'imputazione.

Andrew Tate, un ex campione di kickboxing, ha acquisito un seguito di massa sui social media con la sua retorica misogina. Suo fratello, Tristan, lo ha aiutato. Recentemente, hanno utilizzato attivamente le piattaforme dei social media, tra cui la promozione di sommosse razziali nel Regno Unito.

Nonostante l'arresto domiciliare, il tribunale rumeno ha ulteriormente esaminato le azioni dei Tate e li ha arrestati nuovamente a causa di nuove prove. Nonostante questo recente arresto, Andrew Tate rimane agli arresti domiciliari, mentre il fratello Tristan è stato rilasciato con specifiche condizioni dopo aver scontato il tempo in carcere.

