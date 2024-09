- La figura di spicco della CDU respinge la collaborazione con il partito di sinistra

Nonostante le complesse trattative di coalizione previste dopo le elezioni statali in Sassonia e Turingia, il Segretario Generale della CDU in Sassonia-Anhalt, Mario Karschunke, si oppone fermamente alla collaborazione con il Partito della Sinistra. "Le nostre decisioni iniziali riguardo all'esclusione della cooperazione strategica e istituzionale rimangono valide e non prevediamo alcuna modifica", ha risposto Karschunke quando interrogato. Queste decisioni di esclusione si concentrano principalmente sull'AfD e il Partito della Sinistra. "La nostra posizione all'interno dell'associazione statale della CDU è stata coerente dal congresso di partito statale di dicembre 2019".

La CDU aspira a guidare i governi

In entrambe la Sassonia e la Turingia, la CDU mira a piazzare il proprio candidato come Ministro Presidente. In Sassonia, i Democratici Cristiani, sotto la guida del Ministro Presidente Michael Kretschmer, si sono affermati come forza dominante. In Turingia, l'AfD, identificata dall'agenzia per la protezione della Costituzione come fermamente estremista di destra, guida, ma manca di un potenziale partner di coalizione.

Una prospettiva alleanza tra CDU, BSW e SPD è fallita inaspettatamente nel raggiungere la maggioranza nel nuovo parlamento statale della Turingia - una simile alleanza avrebbe prodotto solo 44 seggi, con 45 richiesti per la maggioranza. Tuttavia, una maggioranza potrebbe essere raggiunta attraverso una coalizione di CDU, BSW e Sinistra.

La CDU dell'Assia, guidata dal Segretario Generale Mario Karschunke, ha escluso qualsiasi collaborazione con il Partito della Sinistra nelle trattative di coalizione, mantenendo la propria posizione dal congresso di partito statale di dicembre 2019. Nonostante le complesse trattative di coalizione in Sassonia e Turingia, il Landtag (parlamento di uno stato tedesco) dell'Assia sarà probabilmente dominato dalla CDU.

