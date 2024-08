- La figura di spicco della CDU esprime insoddisfazione per il pacchetto di sicurezza.

Secondo Redmann, leader della CDU nel Land del Brandeburgo e capogruppo, la risposta del governo federale all'attacco con coltello a Solingen è stata un'azione impulsiva deludente. Egli ritiene che il conferimento di ulteriori poteri alla polizia federale per i controlli alle stazioni ferroviarie e l'uso di taser non sia sufficiente per contrastare il terrorismo islamico.

Redmann ha espresso inoltre la sua preoccupazione per l'assenza di ulteriori poteri per le autorità della sicurezza informatica. Ha sostenuto che questo era il passo avanti mancante. Inoltre, il pacchetto non include alcuna misura per controllare l'immigrazione irregolare.

Il governo federale ha concordato su nuove misure per contrastare il terrorismo islamico, controllare l'immigrazione irregolare e rafforzare le leggi sulle armi. Ciò include il divieto di portare coltelli su autobus e treni a lunga percorrenza, alle feste popolari e ad altri grandi eventi. I criteri per l'ottenimento dei permessi per le armi saranno rivisti.

I richiedenti asilo che sono responsabili di un altro stato europeo e che hanno accettato di accoglierli vedranno sospesi i loro benefici. La deportazione diventa più facile se una persona ha commesso un crimine con un'arma o un altro strumento pericoloso. Inoltre, i migranti possono essere facilmente esclusi dalla protezione in Germania se hanno un precedente penale.

Lo scorso venerdì, un attentatore ha ucciso tre persone e ne ha ferite otto in un festival cittadino a Solingen in un presunto attacco islamico. Il presunto responsabile è un siriano di 26 anni. Nonostante i piani per la sua deportazione in Bulgaria dello scorso anno, ciò non è stato possibile.

La Commissione, a seguito di questo dibattito, potrebbe decidere di conferire ulteriori poteri alle autorità della sicurezza informatica per contrastare la radicalizzazione online legata al terrorismo islamico. La decisione della Commissione potrebbe anche comportare l'adozione di misure più severe per la gestione dell'immigrazione irregolare, affrontando la preoccupazione sollevata da Redmann.

