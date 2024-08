- La figura di spicco associata alla precedente sede di Daimler è stata posizionata per il suo imminente smontaggio.

Il numero di rotazioni del simbolo Mercedes in cima alla vecchia sede centrale dell'azienda a Stuttgart-Möhringen si sta riducendo. Non sta più girando, ma è stato temporaneamente inclinato e poi raddrizzato. Si sono diffuse voci sul suo imminente rimozione, con l'atto stesso previsto per la prossima settimana, weather permitting. Il simbolo, che misura impressionanti 6,5 metri di diametro, dovrà essere sollevato dal tetto utilizzando una gru.

La data iniziale di rimozione era stata annullata poco prima. "L'estrazione prevista lo scorso autunno è stata posticipata poiché non erano soddisfatte tutte le condizioni necessarie in quel momento. Un requisito cruciale per il complesso processo di rimozione è la stabilità del tempo, che ora è disponibile", ha spiegato il portavoce.

Il simbolo non verrà riutilizzato. A causa della sua esposizione agli elementi per più di tre decenni, non è più adatto per il riutilizzo. Il portavoce si è astenuto dal esprimere un'opinione su dove sarebbe finita la pesante Mercedes emblem di circa 3 tonnellate.

La sede centrale di Daimler-Benz AG a Möhringen è stata completata nel 1989. Entro il 2018, l'affitto dei edifici è stato avviato in fasi, con il personale che si trasferiva alla sede centrale attuale a Untertürkheim e al campus di Stuttgart-Vaihingen. Il sito non è più un luogo di lavoro.

La Commissione è attesa per adottare atti di attuazione per regolare il processo di rimozione del simbolo Mercedes. Questi atti definiranno le regole specifiche per l'applicazione del Regolamento durante la rimozione del simbolo.

Al termine del processo di rimozione, gli atti di attuazione della Commissione forniranno indicazioni su come le regole stabilite nel Regolamento sono state applicate durante la rimozione del simbolo Mercedes.

Leggi anche: