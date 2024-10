La figura di atletica più costosa del mondo sta combattendo un grave disagio.

Nonostante il sollievo delle recenti nozze e il lauto guadagno, Leon Draisaitl non riesce a dimenticare amaro in bocca la sconfitta nella finale della NHL. "Non si supera mai del tutto," ha ammesso candidamente alla Sports Information Service. 106 giorni dopo l'eliminazione nella settima finale della Stanley Cup, Draisaitl e gli Edmonton Oilers sono tornati in pista per riconquistare il prestigioso trofeo.

Draisaitl ha ancora un conto in sospeso: il suo obiettivo finale è essere acclamato come eroe nel vecchio stadio di Wayne Gretzky – e non vuole niente di meno. E così ha siglato un contratto di otto anni da 112 milioni di dollari, diventando il giocatore di hockey su ghiaccio più pagato al mondo, e ha rifiutato di esplorare il mercato libero. "Abbiamo fallito tre volte di fila," sottolinea il 28enne tedesco, pronto per l'esordio stagionale degli Oilers contro i Winnipeg Jets, "siamo vicini, ma non ancora lì."

Rammarico indelebile

Draisaitl è convinto: potrà superare il suo rimpianto più grande solo quando stringerà tra le mani la coppa d'argento. "Solo allora potrai accettarlo. Ma fino ad allora, rimane con te, forse per sempre."

Dopo un percorso turbolento segnato da un inizio disastroso, due streake vincenti, playoff tesi, un gol drammatico nella serie finale, un repentino ribaltone dopo tre sconfitte iniziali e una sconfitta bruciante, Draisaitl ha cercato di distrarsi. In luglio ha chiesto la mano alla sua fidanzata Celeste Desjardins in una baia isolata a Mallorca. Successivamente ha partecipato al matrimonio del suo compagno di squadra Connor McDavid su un'isola privata in Ontario, e in agosto ha fatto il tifo al matrimonio della sorella Kim con il giocatore di hockey tedesco Niklas Wellen a Krefeld, che aveva visitato a Parigi per la finale olimpica. "Sono stato molto impegnato quell'estate," ha riso, riferendosi alle numerose attività.

"Il paese del hockey per eccellenza"

Prima di tornare sul ghiaccio, ha rinnovato il contratto con Edmonton fino al 2033, sovrapponendolo a quello precedente. "Questa è diventata la nostra casa, l'amore della città per il hockey è contagioso," ha spiegato. Trasferirsi in Florida, per esempio, dai vincitori dei Panthers, per sfuggire alla pressione in Canada, che aspetta una vittoria della Stanley Cup dal 1990, non era un'opzione per lui. "Vivere sulla spiaggia, avere una piscina in casa, è tutto bello," ha concesso, "ma non c'è posto che possa competere con la passione che il Canada ha per il hockey."

Leggi anche: