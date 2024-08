- La figlia Taylor aveva una figlia

David Hasselhoff (72) festeggia la gioia di nonno: La star di Baywatch ha annunciato su Instagram di aver accolto un nuovo nato in famiglia. "Nonno in lacrime", ha scritto nella didascalia della foto in cui tiene in braccio la sua nipotina avvolta in una copertina. "È perfetta, Wow. Sono così benedetto". Ha anche condiviso una foto con sua figlia Taylor Hasselhoff-Fiore (34) e il suo bebè, apparentemente durante una visita in ospedale, scrivendo: "Ti amo Tay e amo Londra per sempre".

Taylor Hasselhoff-Fiore ha condiviso anche alcuni dettagli sui primi giorni con la sua figlia London Hasselhoff-Fiore su Instagram. Ha pubblicato una foto di Talyn Fiore con la didascalia: "Il mio cuore è colmo d'amore per questa piccola".

Agosto diventerà il "mese preferito"

La neo-mamma ha sposato Madison Fiore a febbraio 2023. "Non ho mai visto mia figlia più bella del giorno del suo matrimonio", ha scritto David Hasselhoff nella didascalia delle foto del matrimonio all'epoca. "Ha trovato un vincitore in Madison e lo accolgo e la sua famiglia nella mia".

A febbraio dello scorso anno, Taylor ha annunciato la sua gravidanza alla sua comunità: "Finalmente possiamo condividere il capitolo più bello delle nostre vite con il mondo! Agosto 2024 diventerà presto il nostro mese preferito. Non vedo l'ora di essere una mamma e sono così emozionata di allargare la nostra famiglia".

Oltre a Taylor, Hasselhoff ha anche una figlia di nome Hayley (31) dal suo matrimonio con Pamela Bach (60), che è durato dal 1989 al 2006. Hasselhoff si è sposato per la terza volta nel 2018. Il 31 luglio, il cantante e attore ha scambiato le promesse nuziali con la moglie Hayley Roberts. La coppia è insieme dal 2011.

Dopo la nascita della sua nipotina, David Hasselhoff ha espresso la sua eccitazione su Instagram, dicendo: "Non vedo l'ora dei nostri giorni in spiaggia a Baywatch insieme!"

