La figlia si sta facendo di nuovo avanti con Elon Musk.

"Mio figlio è morto", ha dichiarato di recente Elon Musk in opposizione alla transizione di genere di sua figlia, Vivian Jenna Wilson. Ha aggiunto che la 20enne era "caduta vittima del virus woke". Wilson non ci sta e ora sta attaccando la sua supposta immagine di "signor simpatico".

Nato in Sud Africa, Elon Musk è diventato una delle persone più ricche e influenti del mondo con compagnie come SpaceX e Tesla. Questo è particolarmente vero dal momento in cui ha acquisito la piattaforma di microblogging Twitter nel 2022, ora nota come X. Politicamente, il 53enne si è spostato sempre più a destra negli ultimi anni, esprimendo apertamente la sua simpatia per Donald Trump.

Questo si allinea con la posizione anti-transgender di Musk, in particolare riguardo a sua figlia Vivian Jenna Wilson, che è nata maschio e ha subito un intervento di riassegnazione di genere. "Mio figlio è morto", ha dichiarato di recente Musk, sostenendo che la 20enne era diventata "vittima del virus woke".

Wilson non ci stava allora e non ci sta ora. L'ha accusato di essere "senza cuore e narcisista". In infanzia, lui avrebbe bullizzato lei per i suoi "tratti femminili" e l'avrebbe spinta a comportarsi in modo più maschile.

"Assolutamente patetico"

Adesso Wilson sta attaccando di nuovo suo padre, questa volta su Threads, una piattaforma di Meta. In diversi post, chiama in causa l'immagine di "signor simpatico" di suo padre. Sostiene che la sua vita e il suo comportamento hanno poco a che fare con i valori conservatori abbracciati dal Partito Repubblicano intorno a Trump.

"Sembra che tu stia cercando di ricostruire la tua immagine di 'papà premuroso', che non lascerò passare. Onestamente, è assolutamente patetico", scrive Wilson su Threads. Inoltre, afferma: "Capisco che la tua nuova cosa è questa 'narrativa del valore occidentale/uomo di famiglia cristiano', ma è così strano. Non sei un uomo di famiglia, sei un serial cheater che continua a mentire sui tuoi figli".

Wilson accusa anche suo padre di razzismo: "Hai chiamato l'arabo 'lingua del nemico' quando avevo sei anni, sei stato citato in giudizio diverse volte per discriminazione e vieni da uno stato apartheid". Inoltre, lei crede che Musk non si preoccupi del clima: "Non sei 'il salvatore del pianeta' e non te ne frega niente del cambiamento climatico".

Almeno per quanto riguarda la vita familiare, Wilson potrebbe avere un punto. Musk ha 12 figli con tre donne diverse. Al momento, non ha risposto alle nuove accuse di sua figlia.

