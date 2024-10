La figlia di John Amos si rese conto che suo padre era passato attraverso i notiziari.

Shannon Amos ha espressamente commemorato il suo defunto padre, John Allen Amos Jr., in un video caricato sul suo account Instagram, che mostra loro due che ballano a ritmo di "Dance with My Father" di Luther Vandross.

"Sono senza parole...La nostra famiglia è stata colpita dalla dolorosa realtà che mio padre, John Allen Amos Jr., è tragicamente morto il 21 agosto", ha scritto Shannon Amos nella didascalia. "Siamo sconvolti dalla perdita e lottiamo con innumerevoli domande senza risposta sulla sua prematura partenza, che abbiamo scoperto attraverso i media, proprio come molti di voi".

La morte di John Amos è stata ufficialmente annunciata martedì dal suo figlio, Kelly Christopher Amos.

"Con profondo dolore, comunico che mio padre ci ha lasciati", si legge nella dichiarazione inviata a CNN. "Era un'anima eccezionalmente gentile con un cuore d'oro quanto vasto. Il suo amore era apprezzato in tutto il mondo. Molti fan lo vedevano come il loro padre televisivo. Ha vissuto una vita appagante. La sua eredità vivrà attraverso le sue eccezionali interpretazioni in televisione e cinema come attore".

John Amos aveva 84 anni.

Tra i suoi figli è emersa una divisione riguardo alla sua cura, che ha attirato l'attenzione lo scorso anno quando Shannon Amos ha espresso le sue preoccupazioni alle autorità. In seguito, ha espresso i suoi sentimenti sui social media, affermando che suo padre era vittima di abuso e sfruttamento finanziario degli anziani.

Durante questo periodo, Amos ha rilasciato una dichiarazione attraverso il suo portavoce, confermando il suo stato di salute e il suo benessere.

