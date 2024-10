La figlia di Giuliani rivela le ragioni che la hanno spinta a scegliere di separarsi da suo padre e sostenere Harris nei suoi sforzi politici.

In una recente intervista a CNN con Erin Burnett subito dopo aver sostenuto Harris, Caroline Rose Giuliani ha parlato dell'emotiva tempesta che sta attraversando negli ultimi anni. Questa turbolenza è dovuta alla situazione di suo padre nel gestire le conseguenze dei suoi tentativi di aiutare Trump a ribaltare i risultati delle elezioni del 2020. Si è chiesta se avesse il coraggio di esprimere i suoi pensieri, consapevole della tensione che ciò potrebbe causare con suo padre, un 80enne nella sua fase finale della vita.

Ha ammesso a CNN che suo padre non sapeva del suo saggio che sosteneva Harris, pubblicato questa settimana su Vanity Fair. Tuttavia, non si è mai tirata indietro dal manifestare le sue opinioni. Già nel 2020, aveva pubblicamente sostenuto Biden e Harris contro Trump.

In "OutFront", ha espresso la sua preoccupazione di causare stress a suo padre. Tuttavia, ha sottolineato il suo amore per lui e spera che capisca i suoi sentimenti. Tuttavia, non hanno ancora discusso della questione e probabilmente non lo faranno per un po'.

Nel suo pezzo su Vanity Fair, Giuliani ha narrato di sentirsi equipaggiata per evidenziare gli effetti catastrofici dell'associazione con Trump. Ha elaborato su come la vita di suo padre sia peggiorata da quando ha iniziato a lavorare con Trump. Ha scritto che non voleva aggiungere alle sue sofferenze, soprattutto quando già sta affrontando dei problemi.

Ha scelto Harris come l'unica speranza del paese per un futuro migliore. Secondo lei, Trump rovina tutto ciò che tocca e la sua famiglia lo ha sperimentato in prima persona. Ha esortato le persone a evitare questo destino e ha avvertito di non farlo accadere alle loro famiglie o al paese. Harris, secondo lei, ci guiderà verso un futuro più luminoso, ma solo se ci uniremo dietro di lei.

Da quando si sono tenute le elezioni del 2020, l'ex avvocato di Rudy Giuliani è stato colpito da numerosi problemi legali e finanziari. Si è dichiarato non colpevole di accuse penali statali legate a schemi di sottrazione elettorale in Georgia e Arizona. Due ex dipendenti delle elezioni della Georgia, Ruby Freeman e Shaye Moss, hanno ottenuto una sentenza di 148 milioni di dollari per diffamazione contro di lui a causa di accuse infondate fatte contro di loro dopo le elezioni del 2020. Stanno attualmente cercando di vendere le proprietà di Giuliani, tra cui un attico co-op nell'Upper East Side di Manhattan e un condominio in Florida del valore di milioni di dollari.

Quando le è stato chiesto se suo padre potrebbe finire in carcere, Giuliani ha espresso la sua paura ma ha scelto di concentrarsi sul futuro e ha espresso il suo continuo sostegno per Harris.

Caroline, la più giovane dei due figli di Rudy Giuliani e Donna Hanover, aveva precedentemente sostenuto Clinton nelle elezioni del 2016, mentre suo padre sosteneva entusiasticamente Trump. Durante le elezioni del 2008, quando suo padre stava correndo per la nomination del GOP, si era unita a un gruppo di Facebook che sosteneva la presidenza di Obama. A questo report hanno contribuito Katelyn Polantz e Tierney Sneed di CNN.

Giuliani ha menzionato nel suo saggio su Vanity Fair che voleva evitare di aggiungere alle sofferenze di suo padre, date le difficoltà che ha incontrato da quando ha iniziato a lavorare con Trump. Nonostante le inclinazioni politiche di suo padre, Caroline ha espresso pubblicamente il suo sostegno per Harris e Biden nelle elezioni precedenti, dimostrando la sua volontà di esprimere le sue opinioni politiche in modo indipendente.

