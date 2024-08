- La figlia di Elon Musk lo chiama "adultero seriale".

La relazione tra Elon Musk e sua figlia Vivian Jenna Wilson è considerata tesa. Non solo perché Musk ha recentemente fatto commenti transfobici su Wilson in un'intervista. Nel 2022, Musk ha subito una transizione di genere. "Mio figlio è morto," ha detto al riguardo e si è rifiutato di riconoscere l'identità di genere di sua figlia. Wilson ha poi risposto ai commenti di Musk con umorismo. Ora, ha trovato di nuovo parole accusatorie contro suo padre.

La figlia di Elon Musk, Vivian, si esprime

Su Threads, ha preso posizione sui suoi commenti e recenti apparizioni in diversi post. Ha commentato un post che ritraeva Musk come un uomo devoto alla famiglia, dicendo: "Sembra che tu stia cercando di ricostruire il tuo marchio 'papà premuroso', che non lascerò passare. Onestamente, è assolutamente patetico." La rappresentazione di Musk come un uomo di famiglia conservatore è ridicola per lei, poiché è lontano da ciò che fa credere ai suoi fan repubblicani. "Capisco che la tua nuova cosa è questa 'valori occidentali/uomo di famiglia cristiano' narrative, ma è così strano. Non sei un uomo di famiglia, sei un serial cheater che non può smettere di mentire sui tuoi figli," ha detto online. Musk ha 12 figli con tre donne diverse. Suo padre non è cristiano, non ha mai messo piede in una chiesa, ha aggiunto. Anche il suo presunto impegno per il progresso sembra assurdo per lei.

Accusa di razzismo

Inoltre, Wilson accusa il CEO di Tesla di razzismo. "Hai chiamato l'arabo 'lingua del nemico' quando avevo sei anni, sei stato citato in giudizio diverse volte per discriminazione e vieni dallo stato dell'apartheid del Sud Africa," ha chiarito.

Anche la protezione del clima non è così importante per Musk, sostiene. Il fatto che lei stia scrivendo le sue accuse su Threads e non sul piattaforma sociale di Musk, X, dice molto. Musk stesso non ha ancora risposto alle dichiarazioni di sua figlia.

Fonte: Threads

La figlia di Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, continua a sfidare l'immagine pubblica di suo padre su Threads. Ha criticato il tentativo di Musk di rappresentarsi come un uomo devoto alla famiglia, dicendo: "Non sei un uomo di famiglia, sei un serial cheater che non può smettere di mentire sui tuoi figli." Riguardo ai commenti di Musk sull'arabo, l'ha accusato di razzismo, dicendo: "Hai chiamato l'arabo 'lingua del nemico' quando avevo sei anni."

Leggi anche: