La figlia di Brooke Shields e' stata sottoposta a un processo di crioconservazione di due anni.

Nel mondo di Hollywood, Brooke Shields, ora 59enne, ha vissuto l'esperienza della maternità attraverso la fecondazione in vitro (FIV) in sette tentativi separati. Questa procedura ha portato alla nascita della sua prima figlia, Rowan Francis Henchy, nel 2003. La sua seconda figlia, Grier Hammond, è stata concepita naturalmente. Questa discussione familiare sull'FIV è molto aperta, come dimostrato in un'intervista con la rivista "People".

In quell'intervista, Rowan esprime la sua gratitudine verso la madre per averne parlato con lei fin da giovane. Rowan sottolinea: "Devo la mia esistenza all'FIV", aggiungendo: "Sono stata congelata per due anni e la mamma ci ha parlato di questo quando eravamo giovani, quindi ne siamo consapevoli ora". Questa conversazione, secondo lei, è cruciale per le giovani donne.

Brooke Shields conferma il punto di vista della figlia. Molte donne della sua generazione e della successivarioritizzano inizialmente la loro carriera, il che può richiedere tempo e anni. Di conseguenza, possono sorgere problemi nella loro tarda trentina. Brooke spesso consiglia alle donne di considerare il congelamento delle uova. Con una risata, Rowan ricorda: "L'altra sera, mi ha guardato e ha detto: 'Il tuo regalo di diploma è il congelamento delle uova', e io ho solo detto: 'Mamma...'".

La sua openness sul disturbo post-partum l'aiuta nelle figlie

Brooke Shields non è solo aperta sull'FIV; ha anche portato alla luce il tema del disturbo post-partum. Nel 2005, ha condiviso le sue esperienze nel libro "Down Came the Rain". In quel momento, era una delle prime figure pubbliche a parlare pubblicamente dei sentimenti di tristezza e despair following childbirth. Rowan attribuisce il libro della madre all'aver influenzato positivamente la vita di molte donne. Socializza: "Qualcosa 'così terribile' finalmente ha avuto un esito positivo, e lei ha un legame più forte con me a causa di ciò che ha passato".

Brooke sottolinea che il suo libro è anche importante per le sue figlie. Potrebbero sperimentare sentimenti simili se diventassero madri un giorno. "È uno strumento - per aiutarle a riconoscere se qualcosa non va, che è normale e deve essere affrontato. Non c'è niente che non va in loro. Non è colpa loro, e questo è ciò che volevo trasmettere loro per il resto della loro vita".

Nel 2001, Brooke Shields ha sposato il sceneggiatore e produttore cinematografico Chris Henchy. Hanno due figlie, Rowan e Grier. Il suo primo matrimonio con il campione di tennis Andre Agassi è finito nel 1999 e non ha avuto figli.

La trasparenza di Brooke Shields sulla sua esperienza con il disturbo post-partum ha motivato le sue figlie ad

Leggi anche: