- La figlia di Boris Becker Anna Ermakova fa il suo debutto come cantante

Anna Ermakova è stata principalmente conosciuta come "la figlia di" per molti anni. Assomigliava in modo impressionante a suo padre, la leggenda del tennis Boris Becker, e all'inizio molte persone vedevano prima lui e poi lei. Ma questo sta cambiando sempre di più.

Ora 24enne, Ermakova lavora come modella, si è fatta strada nel cuore degli spettatori con la sua danza nello show RTL "Ballando con le Stelle" e ha vinto la 16ª stagione del programma. Ora vuole fare carriera come cantante. Il suo album di debutto, intitolato "Behind Blue Eyes", uscirà questo venerdì.

La canzone preferita di Ermakova

Il brano principale è una cover della canzone che ha colpito di più gli spettatori durante il suo periodo a "Ballando con le Stelle". "Behind Blue Eyes" rappresenta anche ciò che è accaduto dietro i suoi occhi azzurri negli ultimi anni.

"Io volevo coprire 'Behind Blue Eyes'. La canzone ha significato molto per me, sia quando ero più giovane che per il momento magico che ho avuto con essa a 'Ballando con le Stelle'", ha detto Ermakova all'Agenzia di Stampa Tedesca in un'intervista. "È stato un momento in cui mi sono sentita accettata per chi sono, da me e dal pubblico tedesco", ha ricordato. Non dimenticherà mai quel momento.

L'intero album consiste in canzoni cinematografiche ben note, reinterpretate da Ermakova con la sua voce calda, morbida, emotiva e potente. Sembra più matura e espressiva di quanto ci si potrebbe aspettare da una newcomer.

Musica e film come "spazio sicuro"

" crescendo, la musica e i film sono stati incredibilmente importanti per me. Erano il mio spazio sicuro", ha detto Ermakova. Voleva riconnettersi con quella parte più giovane di se stessa e scoprire se stessa per trovare il suo suono musicale - e il suo genere, ha detto. "È un grande viaggio di apprendimento, guarigione e gratitudine per me, e non vedo l'ora di condividerlo."

L'album include 15 canzoni, tra cui un duetto con il cantante di Schlager Florian Silbereisen. Insieme, seguono le orme di Frank e Nancy Sinatra, Robbie Williams e Nicole Kidman, cantando "Somethin' Stupid". Sono inclusi anche classici come "Son of a Preacher Man" e "Venus".

"È una varietà di cose diverse e suoni da diversi periodi e generi. Interpreti maschili o femminili - non importa. Li abbiamo tutti", ha descritto il suo album la 24enne, che significa molto per lei.

Anna Ermakova è cresciuta con tanto giudizio

"Io sono cresciuta con così tanto giudizio che ero già ritirata", ha ricordato Ermakova. "Poi, ballare è diventato una connessione con il mio corpo - e cantare mi ha ora connesso con la mia voce, con le mie parole e con l'esprimere come ci si sente", ha spiegato.

Ermakova non dava interviste da tanto tempo. "Quando ero piccola, volevo stare lontano da esso. Ma non si dovrebbe nascondere dalla vita e dall'essere se stessi." E vuole continuare a costruire su questo musicalmente, come ha detto nell'intervista della dpa. Pensa che questo non sarà il suo unico lavoro come cantante: "Sto iniziando a godermelo."

Boris Becker, il padre di Anna Ermakova e leggenda del tennis, deve essere stato orgoglioso di vedere sua figlia vincere la 16ª stagione di RTL's "Ballando con le Stelle."

