La figlia dell'ex primo ministro Thaksin eletta nuovo primo ministro della Thailandia

Paetongtarn era stata precedentemente nominata dal partito al governo Pheu Thai, principalmente controllato dalla sua famiglia, per il ruolo. Ora è destinata a sostituire il premier uscente Srettha Thavisin, rimosso dalla Corte costituzionale thailandese il 24 maggio. Nessuno degli altri dieci partiti della coalizione guidata dal Pheu Thai ha proposto un'alternativa.

Questo segna la terza volta che un membro della famiglia miliardaria Shinawatra è alla guida del governo a Bangkok. La nuova premier ha espresso di essere "onorata e felice" per la sua elezione. "Ho deciso che è il momento di fare qualcosa per il paese e per il partito", ha detto Paetongtarn. "Spero di poter infondere fiducia nel popolo. Spero di poter migliorare la qualità della vita e rafforzare tutti i thailandesi".

La politica thailandese ha visto due decenni di instabilità cronica, con colpi di stato, proteste di strada e importanti decisioni della corte. Ciò è in parte dovuto alla lunga lotta per il potere tra l'esercito e l'establishment realista contro l'influenza della famiglia Shinawatra e di altri partiti progressisti nel paese.

Il predecessore di Paetongtarn, Srettha, è anche vicino alla famiglia miliardaria. È stato accusato di violare i principi etici generali nominando un politico condannato per corruzione come ministro. Il caso contro di lui è stato portato avanti da un gruppo di senatori dell'ultima leadership militare in Thailandia.

I senatori conservatori, la Corte costituzionale e l'esercito potrebbero anche rappresentare una minaccia per la nuova premier: suo padre Thaksin è stato rovesciato dall'esercito in un colpo di stato nel 2006 e si è dato alla fuga. Sua zia Yingluck Shinawatra è stata rimossa dall'incarico dalla Corte costituzionale nel 2014, come recentemente Srettha.

Nelle elezioni tenutesi quasi un anno fa, il partito dell'opposizione Move Forward (MFP) ha vinto il maggior numero di seggi in parlamento, ma i senatori conservatori hanno impedito al partito di formare un governo. La Corte costituzionale ha sciolto il partito la scorsa settimana, un passo criticato dai governi occidentali come un passo indietro per la democrazia in Thailandia.

Il partito è stato poi ricostituito con il nome "Prachachon" (che significa "Popolo"). Il suo nuovo leader, Natthaphong Ruengpanyawut, sta ora puntando a un cambiamento di governo nelle prossime elezioni del 2027. Il partito è particolarmente popolare tra i giovani elettori e si batte per riformare la legge thailandese sulla lesa maestà, una delle più severe al mondo.

Per avere una possibilità nelle prossime elezioni, gli osservatori dicono che Paetongtarn dovrà prendere le distanze dall'influenza del padre e rivitalizzare l'economia morente del paese. "Tutti i thailandesi vogliono che la crisi economica venga superata", ha detto all'agenzia di stampa AFP l'esperto di diritto Prinya Thaewanarumitkul. "Se lei e il suo governo

