La FIFA vieta a Luis Rubiales "tutte le attività legate al calcio" per tre anni dopo il bacio indesiderato a Jennifer Hermoso

In una dichiarazione rilasciata lunedì, la FIFA ha affermato che le azioni di Rubiales durante la cerimonia di consegna delle medaglie alla finale della Coppa del Mondo femminile di agosto hanno violato l'articolo 13 del suo codice disciplinare.

"La FIFA ribadisce il suo impegno assoluto a rispettare e proteggere l'integrità di tutte le persone e a garantire il rispetto delle regole fondamentali di una condotta dignitosa", ha dichiarato l'organo di governo.

La FIFA ha aggiunto che il divieto, che riguarda "tutte le attività legate al calcio a livello nazionale e internazionale", rimane soggetto a un possibile ricorso presso la Commissione d'appello della FIFA.

In un post su X, un tempo noto come Twitter, Rubiales ha dichiarato di voler fare appello alla decisione della FIFA "affinché sia fatta giustizia e la verità risplenda".

Il comportamento di Rubiales ha scatenato una crisi nel calcio spagnolo e ha suscitato condanne nella nazione iberica e in tutto il mondo. Ha anche oscurato lo storico trionfo della Spagna - il primo titolo mondiale femminile del Paese - a Sydney, in Australia.

Dopo settimane di aspre critiche, il mese scorso Rubiales ha rassegnato le dimissioni da presidente del calcio del Paese. Anche il manager Jorge Vilda, vincitore della Coppa del Mondo, è stato licenziato dal suo ruolo in seguito all'incidente e la sua vice, Montse Tomé, è stata nominata sua sostituta - la prima donna del Paese a ricoprire questo ruolo.

Rubiales, 46 anni, aveva descritto il bacio come "reciproco" - un'affermazione che Hermoso ha negato, dicendo che lei non era consenziente e non era stata rispettata.

Subito dopo l'incidente, Rubiales si è rifiutato di dimettersi nonostante il clamore e le proteste dell'opinione pubblica e la FIFA gli ha inflitto un'interdizione provvisoria di 90 giorni dall'attività sportiva.

"Questo caso si riferisce ai fatti accaduti durante la finale della Coppa del Mondo femminile FIFA del 20 agosto 2023, per i quali il signor Rubiales era stato sospeso provvisoriamente per un periodo iniziale di 90 giorni", ha dichiarato la FIFA nel suo comunicato di lunedì.

L'articolo 13 del codice disciplinare della FIFA - intitolato "Comportamento offensivo e violazione dei principi del fair play" - consente all'organizzazione di sanzionare qualcuno se si ritiene che abbia violato "le regole fondamentali di condotta decente" o si sia comportato "in modo da gettare discredito sullo sport del calcio e/o sulla FIFA".

Rubiales è attualmente indagato per "reati di violenza sessuale e coercizione", in un procedimento avviato dai procuratori spagnoli.

Il mese scorso è comparso in tribunale e la Procura spagnola ha dichiarato che Rubiales ha risposto alle domande del giudice e di tutte le parti coinvolte, negando le accuse.

Hermoso ha fatto un glorioso ritorno al calcio internazionale la scorsa settimana, segnando all'89° minuto per dare alle campionesse del mondo una vittoria per 1-0 sull'Italia, assicurando a La Roja la vetta del suo gruppo della UEFA Women's Nations League.

Fonte: edition.cnn.com