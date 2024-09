La FIFA pubblica dati e statistiche sul mercato dei trasferimenti

Questo passato estate, una quantità impressionante di denaro non è stata solo distribuita per il trasferimento di un singolo calciatore. La FIFA ha ancora il potenziale per battere i record, con cifre in miliardi per più trasferimenti. L'autorità globale del calcio è particolarmente soddisfatta della crescente popolarità del calcio femminile, come dimostrato dai numeri di trasferimento in aumento.

Secondo l'analisi "Snapshot dei trasferimenti internazionali" della FIFA per il periodo dal 1° giugno al 2° settembre, sono stati investiti oltre 5,85 miliardi di euro in trasferimenti di giocatori in tutto il mondo quest'estate. Questa cifra è stata superata solo lo scorso anno, quando la lega saudita ha iniziato a investire in modo significativo, per un totale di 6,72 miliardi di euro.

Rispetto ai 10.490 trasferimenti del 2023, quest'estate c'è stato un record di 11.000. Nel calcio femminile, il numero di trasferimenti è aumentato del 31,8%, passando da 880 a 1.125.

Il calciatore più costoso di questa stagione di trasferimenti è Julian Alvarez, campione del mondo argentino, che ha lasciato il Manchester City per l'Atlético Madrid per circa 75 milioni di euro. Le squadre della Bundesliga hanno speso un totale di 518 milioni di euro per 345 nuovi acquisti.

Ancora una volta, la Premier League inglese ha guidato la classifica delle spese per i trasferimenti a livello globale, con anche club più piccoli come AFC Bournemouth, Brighton & Hove Albion e Ipswich Town, appena promossi, che hanno speso oltre 100 milioni di euro per nuovi acquisti. Il totale ha raggiunto 1,45 miliardi di euro, con i portali sportivi che segnalano anche numeri ancora più alti.

"Finestra di trasferimento estremamente attiva"

Secondo il rapporto della FIFA, il calcio femminile internazionale ha registrato un aumento a due cifre delle spese per i trasferimenti: 6,15 milioni di euro quest'estate rispetto ai 2,73 milioni dell'anno precedente. Emilio Garcia Silvero, direttore legale e conformità, ha commentato: "Abbiamo avuto una finestra di trasferimento estremamente attiva che ha ulteriormente confermato la tendenza crescente dei trasferimenti nel calcio femminile".

Nel 2022, il club statunitense Bay FC ha battuto il record di trasferimento acquistando l'attaccante zambiana Racheal Kundananji dal Madrid CFF per circa 735.000 euro. In Germania, Lena Oberdorf ha stabilito un nuovo record di trasferimento passando dal VfL Wolfsburg ai rivali del FC Bayern per una cifra segnalata di 400.000 euro. Tuttavia, non può giocare per la sua nuova squadra a causa di un infortunio al ginocchio e al legamento crociato prima delle Olimpiadi.

I trasferimenti e le voci sul mondo del calcio sono rimasti ferventi durante questa finestra di trasferimento estiva, con numerosi trasferimenti di alto profilo e potenziali accordi che hanno fatto notizia. Il rapporto della FIFA ha rivelato una "finestra di trasferimento estremamente attiva" nel calcio femminile, con un aumento significativo delle spese rispetto agli anni precedenti.

