La FIFA introduce uno spettacolo di interruzione durante le partite finali della Coppa del Mondo

Calcio appassionati e non solo saranno attirati dallo schermo: il presidente di FIFA, Gianni Infantino, si aspetta uno spettacolo durante la pausa del mondiale. Questo evento avrà luogo durante il prossimo torneo. Negli Stati Uniti, questa idea è associata al Super Bowl, ma la Germania offre un precedente scoraggiante.

Echi di Helene Fischer alla finale della DFB-Pokal risuonano: FIFA, il massimo organo del calcio, intende introdurre uno spettacolo durante la pausa della finale del mondiale maschile. Già dal 19 luglio 2026, lo stadio di New York-New Jersey ospiterà un programma di intrattenimento durante l'intervallo. Lo ha confermato la FIFA.

Si vocifera che "Global Citizen", un'organizzazione che promuove eventi per raccogliere fondi contro la povertà globale, sarà responsabile dello spettacolo. I dettagli del programma o degli artisti musicali rimangono segreti. Secondo il presidente della FIFA, Gianni Infantino, l'obiettivo è quello di unire lo sport e l'intrattenimento.

Negli Stati Uniti, gli spettacoli durante l'intervallo del Super Bowl di football americano sono stati accolti positivamente. Artisti come Usher hanno calcato il palcoscenico, attirando non solo gli appassionati di sport ma anche il pubblico televisivo. Tuttavia, l'intervallo del Super Bowl è notevolmente più lungo dei 15 minuti di una partita di calcio. Le regole della NFL lo prevedono, ma nel 2009 la FIFA ha tentato di prolungare l'intervallo a 20 minuti. Questo tentativo è stato ripreso nel 2021 con l'obiettivo di estendere l'intervallo a 25 minuti, ma senza successo.

Commercializzazione controversa

Tuttavia, l'idea di intrattenimento durante l'intervallo non è nuova nel calcio. Nel 2017, la Federazione calcistica tedesca ha tentato di introdurre un concerto della pop star Schlager Helene Fischer nella finale della DFB-Pokal. Le proteste delle tifoserie sono state intense, con Fischer che ha ricevuto fischi. Il concerto rimane l'unico grande evento di intrattenimento durante l'intervallo delle finali della coppa in passato a Berlino. Nel frattempo, c'è un esempio dall'America del Sud: la pop star Shakira si è esibita nella finale della Copa América di quest'anno, un primo nella storia del torneo.

Il mondiale del 2026 promette innovazioni. Per la prima volta, 48 squadre invece di 32 parteciperanno. Le squadre saranno divise in dodici gruppi di quattro, con le prime due di ogni gruppo e le otto migliori terze classificate che avanzano. Gli ottavi di finale vedranno 32 squadre in campo. Per vincere il titolo, gli atleti dovranno giocare otto partite, una in più rispetto alla precedente edizione.

