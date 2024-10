La FIFA impone il divieto di partecipazione allo stadio alla figura del calcio Eto'o

Come calciatore di spicco, Samuel Eto'o era noto per creare problemi ai difensori avversari. Tuttavia, il suo mandato come presidente della federazione calcistica del suo paese lo ha messo sotto i riflettori per motivi negativi. La FIFA, il massimo organo del calcio mondiale, ha inflitto un pesante penalty al 43enne. Durante il Mondiale U20 femminile, si è detto che abbia contestato una decisione dell'arbitro e abbia affrontato gli ufficiali.

In passato un attaccante di grande talento, Eto'o è stato bandito dagli stadi per sei mesi a causa di un incidente al Mondiale U20 femminile in Colombia, come annunciato dalla FIFA. La Commissione Disciplinare FIFA lo ha accusato di aver violato le regole concernenti il "comportamento offensivo" e la "violazione dei principi del fair play", oltre alla "condotta inappropriate degli atleti e degli ufficiali".

L'incidente, pur non essendo stato dettagliato nell'annuncio, è avvenuto durante la partita dei sedicesimi di finale tra Brasile e Camerun il 11 settembre 2024 a Bogotá. I brasiliani hanno vinto in modo emozionante per 3-1 ai tempi supplementari. La delegazione camerunense ha contestato vigorosamente il penalty che ha permesso al Brasile di pareggiare.

Il divieto di accesso allo stadio non limita il ruolo di Eto'o come presidente della federazione, ma gli impedisce di assistere a tutte le partite delle squadre maschili e femminili di Fecafoot in diverse categorie e fasce d'età, secondo la FIFA. Eto'o è stato informato dell'inizio della punizione. Il 43enne, che ha festeggiato vittorie come la Champions League con il FC Barcelona e l'Inter Milan durante la sua carriera da calciatore, ha considerato le dimissioni dalla sua carica all'inizio dell'anno a causa dell'eliminazione del Camerun ai sedicesimi della Coppa d'Africa contro la Nigeria (0:2) e alle persistenti accuse contro di lui. Tuttavia, le sue dimissioni sono state respinte dal comitato esecutivo, che ha espresso fiducia nel fatto che Eto'o possa guidare lo sviluppo del calcio camerunense. Ha assunto la presidenza della federazione nel 2021.

La disputa di Eto'o con la decisione dell'arbitro durante il Mondiale U20 femminile ha portato ad accuse di aver affrontato gli ufficiali. Nonostante il divieto imposto dalla FIFA, Eto'o continua a servire come presidente della Fecafoot.

