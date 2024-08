- La fiera di Lipsia è in procinto di raggiungere dati storici di vendite.

L'evento commerciale di Lipsia è sulla buona strada per raggiungere un record di fatturato di oltre 100 milioni di euro entro il 2024. Il Co-CEO Markus Buhl-Wagner ha dichiarato con fermezza: "Stiamo superando per la prima volta la barriera dei 100 milioni!" Questo traguardo significa che l'evento non solo torna ai livelli pre-pandemici, ma li supera leggermente. Il precedente massimo era di 99,6 milioni di euro nel 2019, mentre gli incassi dell'anno scorso ammontavano a 80,1 milioni di euro.

Il Co-CEO Geisenberger attribuisce questa crescita a miglioramenti in più settori, non solo negli eventi singoli. Il successo dell'evento nella prima metà dell'anno include manifestazioni come la Fiera del Libro di Lipsia e le fiere commerciali come OTWorld e PaintExpo. Il Campionato Europeo di Calcio UEFA, con Lipsia che ospita il Centro di Trasmissione Internazionale e funge da hub per l'arbitro video, ha dato anche un significativo contributo. Il settore degli eventi congressuali ha registrato sviluppi positivi.

Classificarsi tra i primi 30 a livello mondiale è l'obiettivo

Tuttavia, l'evento commerciale di Lipsia rimane dipendente dall'aiuto finanziario dei suoi azionisti - lo Stato libero di Sassonia e la città di Lipsia. Forniscono compensazioni per le perdite e supportano gli investimenti. Nel 2023, il deficit annuo consolidato è stato di 5,9 milioni di euro.

Secondo il Co-CEO Geisenberger, l'evento mira a generare costantemente un fatturato di 100 milioni di euro o più in futuro. Questo obiettivo dovrebbe essere ulteriormente rafforzato dall'acquisizione di nuovi eventi. La squadra di leadership vede anche opportunità per l'espansione all'estero e intende globalizzare ulteriormente l'attività dell'evento commerciale di Lipsia. Entro il 2030, intendono diventare uno dei primi 30 luoghi fieristici internazionali a livello mondiale. Attualmente, Lipsia si colloca circa al 40° posto in termini di fatturato, ha notato Geisenberger.

La Germania gioca un ruolo significativo nel successo dell'evento commerciale di Lipsia, in quanto è parzialmente finanziata dallo Stato libero di Sassonia e dalla città di Lipsia. I piani di espansione dell'evento mirano a classificare Lipsia tra i primi 30 luoghi fieristici internazionali entro il 2030, consolidando la sua posizione all'interno dell'industria degli eventi in Germania.

