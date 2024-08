- La fiera agricola di Norla mette in evidenza i progressi della tecnologia agricola.

L'atmosfera carica ed accogliente alla inaugurazione della fiera agricola di Norla a Rendsburg cela l'agitazione crescente tra i farmers. Klaus-Peter Lucht, capo dell'Associazione degli Agricoltori dello Schleswig-Holstein, ha espresso le sue preoccupazioni al Ministro-Presidente Daniel Günther (CDU), che ha confermato la sua partecipazione alla giornata degli agricoltori dello stato venerdì. "Gli ho detto chiaramente che è il momento di agire. Mi aspetto dei compromessi dalla sua parte", ha dichiarato Lucht.

Lucht ha evidenziato problemi come la protezione del Mar Baltico, la tutela dei siepi e delle torbiere e la burocrazia come le principali cause di stress per gli agricoltori. Inoltre, il raccolto scarso e i prezzi bassi del mercato globale per il grano contribuiscono all'umore cupo. Lucht insiste che le proposte degli agricoltori debbano essere prese in considerazione. "Noi, come associazione degli agricoltori, siamo sempre stati aperti alla collaborazione", ha riconosciuto. Gli agricoltori dello Schleswig-Holstein hanno anche espresso il loro malcontento all'inizio dell'anno attraverso manifestazioni di massa dopo che il governo federale aveva suggerito di ridurre i sussidi per il diesel agricolo.

Lucht ha invitato il governo federale a utilizzare il periodo di transizione di tre anni per il diesel agricolo per generare quantità sufficienti di carburanti sintetici per l'utilizzo nei trattori, nelle mietitrebbiatrici e in altre macchine.

Lucht ha sottolineato l'importanza delle aziende a conduzione familiare nel nord, che devono essere preservate. "Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo principale e la politica deve riconoscerlo". Le aziende hanno bisogno di libertà per prendere decisioni. La burocrazia dovrebbe essere ridotta al minimo.

Schwarz: "Nessune pretese vuote"

Il ministro dell'Agricoltura dello Schleswig-Holstein, Werner Schwarz (CDU), ha garantito, dopo le proteste degli agricoltori all'inizio dell'anno, che il governo dello stato sta attivamente lavorando in collaborazione con l'agricoltura per implementare misure di sollievo pratiche. "È fondamentale per noi evitare di fare affermazioni vuote, ma fornire un sollievo tangibile", ha sottolineato.

Il vicepresidente del parlamento dello stato, Eka von Kalben (Verdi), ha espresso che la politica deve affrontare le preoccupazioni degli abitanti delle zone rurali per preservare o ripristinare la loro fiducia. "Nella nostra società, parliamo troppo gli uni degli altri e non abbastanza con gli altri". La responsabilità della politica è quella di chiarire le decisioni in modo efficace. Tuttavia, l'essenza della democrazia e del compromesso è che non tutti saranno sempre d'accordo. "Il Norla fornisce una piattaforma ideale per il dialogo tra tutti coloro che sono coinvolti nell'agricoltura".

secondo von Kalben, le persone devono comprendere il duro lavoro necessario in una fattoria. Un euro per un litro di latte non è molto denaro. Prezzi equi sono essenziali e il valore del cibo deve essere riconosciuto. "Coloro che sono impegnati nell'agricoltura devono poter guadagnarsi da vivere", ha sottolineato, rivolgendosi direttamente agli agricoltori: "Avete diritto al sostegno politico".

Innovazioni equamente distribuite

Per il 74° Norla, la fiera di Rendsburg ha investito oltre 1,1 milioni di euro in due nuovi padiglioni leggeri, ciascuno con 2.100 metri quadrati di spazio, secondo il direttore generale Klaus Drescher. In modo appropriato, la mostra, che si concentra sempre di più sull'informatica nell'agricoltura, ora offre una copertura Wi-Fi completa in tutto il sito della fiera.

La fiera agricola e l'esposizione dei consumatori, con oltre 550 espositori, continuerà fino a domenica.

