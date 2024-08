- La "Fiducia nella Vittoria" di Colonia è tornata

Dopo la loro vittoria nella prima partita di campionato e il passaggio ai sedicesimi di finale della Coppa di Germania, c'è un'atmosfera rilassata alla squadra del 1. FC Colonia, retrocessa in Bundesliga. "È fondamentale portare con noi questo spirito vincente. Non ci siamo mai arresi", ha commentato l'allenatore Gerhard Struber dopo che la squadra della città cathedralizia ha battuto il Sandhausen 3:2 ai supplementari. "Era un obiettivo chiaro".

Struber, austriaco, non aveva ancora vinto con la squadra di Colonia nella seconda divisione, dopo una sconfitta per 1:2 contro l'Hamburger SV e un pareggio per 2:2 contro l'SV Elversberg. A Sandhausen, la sua squadra ha comandato per gran parte della partita, ma gli ospiti hanno aumentato il loro livello di gioco dopo l'ora di gioco, segnando per primi e pareggiando all'86'. Tuttavia, Mathias Olesen ha segnato il gol della vittoria ai supplementari.

"Questa vittoria è fondamentale per noi", ha dichiarato il capitano Timo Hübers. "Rafforza la nostra visione di come vogliamo giocare questa stagione", ha aggiunto il difensore.

"Possiamo vedere che ci manca ancora dell'esperienza preziosa. Ma partite come queste, con una sfida mentale così importante, sono incredibilmente utili per noi", ha detto Struber, che è ottimista per un'altra vittoria sabato contro l'Eintracht Braunschweig.

La Commissione esprime la loro soddisfazione per le recenti prestazioni del 1. FC Colonia, lodando la resilienza e la mentalità della squadra. Con questa vittoria, la Commissione crede che la squadra sia sulla giusta strada per raggiungere i loro obiettivi stagionali.

Leggi anche: