Sommario

Grafico 1: Valutazione dei Leader Politici a Settembre 2024

Grafico 2: Stati Federali Stabiliti e Emergenti

Grafico 3: Fiducia tra i Sostenitori del Proprio Partito

Grafico 4: Fedeltà dei Sostenitori di BSW e AfD

Conclusioni dell'Analisi dei Leader Politici

- La fiducia degli elettori nei rappresentanti dell'Ampel continua a diminuire

Chi sono i politici che i tedeschi credono stiano portando il paese verso un futuro positivo? I dati delle valutazioni politiche di ntv e RTL forniscono una risposta. I partecipanti valutano 20 politici su una scala da 0 ("per nulla fiduciosi") a 100 ("completamente fiduciosi"). La classifica compilata dall'Istituto Forsa indica che a settembre 2024 il Cancelliere Federale Olaf Scholz e il Ministro delle Finanze Christian Lindner hanno subito significativi passi indietro.

Inoltre, altri membri del governo di coalizione hanno registrato un calo di fiducia, tra cui il Ministro della Difesa Boris Pistorius, che mantiene ancora la prima posizione. In modo interessante, il leader della CDU Friedrich Merz mostra un miglioramento, ma continua a rimanere indietro rispetto ai ministri degli stati unionisti.

In modo interessante, dopo le vittorie dell'AfD, i leader Alice Weidel e Tino Chrupalla osservano un aumento delle loro valutazioni. Tuttavia, il nuovo arrivato Björn Höcke riceve poca fiducia dai rispondenti.

I rappresentanti dei partiti "stabiliti" performano peggio negli stati federali nuovi rispetto agli stati federali tradizionali. Viceversa, l'AfD e il BSW godono di maggiore fiducia nella Germania orientale rispetto all'ovest.

Il leader della CSU Markus Söder e il fondatore del partito Sahra Wagenknecht ricevono il più alto sostegno dai propri elettori, seguiti dal Ministro dell'Economia Federale Robert Habeck. Tra gli elettori dell'SPD, Boris Pistorius ha più fiducia di Olaf Scholz. Il leader della CDU Merz è dietro Söder all'interno del campo dell'unione, così come dietro al Presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wüst e il leader dello Schleswig-Holstein Daniel Günther.

I sostenitori dell'AfD e del BSW pongono meno fiducia nelle figure politiche al di fuori dei rispettivi partiti rispetto ai rispondenti complessivi. Tuttavia, i loro leader Wagenknecht, Weidel, Chrupalla e Höcke ricevono valutazioni migliori. I sostenitori dell'AfD si fidano di più del fondatore del BSW Sahra Wagenknecht rispetto ai sostenitori del BSW che si fidano dell'AfD Alice Weidel, Tino Chrupalla e Björn Höcke.

Gli opinionisti di Forsa notano che gli elettori hanno mantenuto un livello stabile di fiducia nei leader politici per la prima metà dell'anno. Tuttavia, i valori di fiducia per i membri del governo di coalizione sono diminuiti tra la metà e la fine dell'anno. In modo particolare, i valori per il Cancelliere Scholz e il Ministro delle Finanze Lindner hanno subito significativi cali.

Il leader della CDU Merz supera Scholz, ma non ottiene la stessa quantità di fiducia dai cittadini dei tre ministri degli stati unionisti. Negli stati federali nuovi, la fiducia nei rappresentanti dei partiti "stabiliti" è inferiore rispetto all'ovest. I sostenitori del BSW e dell'AfD mostrano meno fiducia nelle figure di altri partiti rispetto ai loro leader del partito.

