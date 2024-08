Preoccupazione per Possibili Attacchi Terroristici During Street Party - La festa nelle strade di Amburgo è stata cancellata dopo l' attacco di Solingen.

A causa di preoccupazioni per potenziali aggressioni di replica dopo il tragico fatto di Solingen, la festa di strada prevista nel quartiere di Grindel di Amburgo è stata annullata. Come ha dichiarato Jimmy Blum, presidente dell'Associazione Grindel al "Hamburger Abendblatt", nonostante le misure di sicurezza e il supporto delle forze dell'ordine, non si può garantire la sicurezza. "Come a Solingen, volevamo celebrare la diversità - purtroppo questo aumenta la probabilità di incidenti di replica", ha detto.

Il suo gruppo era stato incaricato dal consiglio distrettuale di Eimsbüttel di coordinare, in collaborazione con la comunità ebraica e le organizzazioni culturali, un festival dedicato alla tradizione ebraica quest'anno. La Grindelfest era prevista dal 13 al 15 settembre con il tema "Cultura. Ebraica. Colorata".

Prima della Shoah, il quartiere di Grindel era il cuore della vita ebraica ad Amburgo. La sinagoga di Bornplatz, il luogo di culto ebraico più importante della Germania settentrionale all'epoca della sua apertura nel 1906, fu distrutta durante il regime nazista e ora è prevista la sua ricostruzione sullo stesso sito.

Blum ha ammesso che l'annullamento potrebbe mandare il messaggio sbagliato, ma ha sottolineato: "In definitiva, come organizzatori, siamo responsabili se qualcosa accade".

L'attacco terroristico presunto di un islamista a Solingen lo scorso venerdì ha causato tre morti e otto feriti durante un evento cittadino. Un uomo siriano di 26 anni, ora in custodia, è il principale sospettato. L'ufficio del procuratore generale sta indagando su di lui per omicidio e appartenenza al gruppo terroristico Islamic State (IS).

La decisione di annullare la festa a Grindel è stata presa a causa delle preoccupazioni per potenziali aggressioni di replica, come ha dichiarato Jimmy Blum, e la polizia locale è stata coinvolta nelle discussioni sulla sicurezza a causa dei rischi aumentati.

Nonostante l'annullamento, Blum e il suo gruppo hanno riconosciuto la loro responsabilità per garantire la sicurezza e hanno sottolineato che la loro preoccupazione principale era evitare qualsiasi potenziale tragedia.

