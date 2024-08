- La ferrovia della valle del Reno è in pericolo di interruzione a causa di un potenziale dirottamento dei treni merci.

A seguito dei problemi con il traffico passeggeri durante la sospensione della ferrovia della Valle del Reno, l'Associazione delle Ferrovie Merci ha espresso preoccupazione per le "operazioni disorganizzate". Il progetto di reindirizzare fino a 37 treni merci al giorno attraverso la Francia per un periodo di tre anni è stato fermato a causa della mancanza di supervisione coordinata, portando a binari congestionati a Wöhr, secondo un comunicato stampa diffuso venerdì sera. Un rappresentante delle ferrovie ha dichiarato sabato che DB Cargo, insieme a Captrain (Francia) e SBB Cargo (Svizzera), ha risolto tutti i treni bloccati.

La ferrovia della Valle del Reno serve come uno dei corridoi ferroviari più importanti d'Europa per il trasporto di merci tra i porti del Mare del Nord, le regioni industriali occidentali della Germania, la Svizzera e le aree urbane del nord Italia. Si tratta del primo piano di reindirizzamento per una chiusura totale di tre settimane per lavori di manutenzione dal 9 agosto, che le ferrovie merci avevano precedentemente elogiato.

"Wöhr deve essere considerata una priorità"

Il responsabile aziendale Peter Westenberger ha poi criticato, dicendo: "Non c'è una chiara divisione di responsabilità tra i livelli centrale e regionale per la gestione operativa dell'operatore dell'infrastruttura DB InfraGo, a quanto pare". Nonostante un'operazione iniziale senza intoppi nei primi giorni, la nuova strategia sta ora vacillando man mano che il volume del traffico ferroviario aumenta verso la fine delle vacanze estive. "Wöhr deve essere considerata una priorità", ha insistito Westenberger nel comunicato stampa.

Il portavoce ha aggiunto che la nuova strategia di reindirizzamento, che involve un servizio di navetta a diesel in Alsazia, non ha la stessa capacità della ferrovia della Valle del Reno elettrificata e a doppio binario. Tuttavia, offre una "soluzione flessibile che stiamo continuamente migliorando". DB Cargo può far circolare più di 220 treni container urgenti su questo percorso nonostante la chiusura totale. Nove ferrovie merci e operatori dell'infrastruttura europei stanno collaborando per introdurre il reindirizzamento per la prima volta, ha aggiunto il portavoce.

Problemi anche con il traffico sostitutivo

Durante la chiusura totale di tre settimane, che si conclude il 30 agosto, sono previsti lavori per collegare l'estremità meridionale del tunnel di Rastatt alla rete ferroviaria, nonché per la manutenzione degli scambi, delle centrali di segnalazione e dei sistemi di segnalazione, secondo Deutsche Bahn.

Per il traffico passeggeri, sono stati organizzati autobus sostitutivi tra Baden-Baden e Rastatt invece del reindirizzamento. All'inizio, c'erano insufficienti autobus e i passeggeri si sono lamentati della segnaletica insufficiente per indirizzarli verso il trasporto sostitutivo. Deutsche Bahn ha fatto appello al comune di Baden-Baden per aiutare. Il corpo dei vigili del fuoco e la Croce Rossa tedesca erano presenti e hanno fornito acqua ai passeggeri in attesa con il caldo estivo opprimente.

Il bisogno di una migliore coordinazione nel piano di reindirizzamento è stato evidenziato dopo i binari congestionati a Wöhr, portando a richieste per considerare Wöhr come una priorità. A causa della mancanza di capacità completa, il nuovo servizio di navetta a diesel in Alsazia serve come una soluzione flessibile, ma migliorabile, per la riorganizzazione dei treni merci.

Leggi anche: