La ferrovia Amburgo-Berlino sarà chiusa per mesi

La Linea Ferroviaria Hamburg-Berlino Conduce alle Due Città più Grandi della Germania. A causa del suo stato precario, un'estesa riqualificazione è in arrivo - la prima di due. Al termine, i treni non correranno più veloci, ma per garantire affidabilità. Ecco cosa devono sapere i passeggeri.

Per quanto tempo la linea sarà chiusa? I lavori di costruzione sono previsti dal venerdì successivo fino al cambio orario del 14 dicembre. Ciò significa che ci saranno significativi disagi nel traffico a lunga e media distanza per circa quattro mesi. "Tra le altre cose, verranno rinnovati più di 74 chilometri di binari e 100 deviatori tra Wittenberge e Ludwigslust, nonché tra Hamburg e Büchen e intorno a Hagenow Land", ha annunciato la società ferroviaria.

Cosa circolerà durante la chiusura? I treni a lunga distanza verranno deviati verso ovest attraverso Stendal, Salzwedel, Uelzen e Lüneburg. Faranno anche molte fermate lungo il percorso. Il tempo di viaggio verrà prolungato di 45 minuti, con alcuni treni che impiegheranno un po' di più o di meno. Poiché la linea è in parte a binario unico, correrà un solo treno a lunga distanza all'ora invece dei due usuali. Per i pendolari tra Hamburg e Wittenberge, verrà istituito un servizio di autobus sostitutivi, che servirà anche Ludwigslust. Le connessioni sono già integrate negli orari online e possono essere consultate attraverso i canali usuali.

Ci sono altre restrizioni? Sì. Dal venerdì successivo, i lavori di costruzione si svolgeranno anche tra Hamburg e Schwerin - fino al 29 settembre. In questo periodo non ci saranno treni ICE. Ci sarà una connessione diretta con gli autobus sostitutivi. Inoltre, un treno Intercity al giorno correrà attraverso Lübeck.

E il traffico regionale? Il viaggio con i treni regionali da Hamburg Hbf con cambio a Schwerin e da lì direttamente a Berlino e ritorno non sarà possibile fino a dicembre. Sarà libero solo il percorso molto più lungo attraverso Bützow. La connessione ferroviaria regionale Hamburg-Uelzen-Salzwedel-Stendal-Rathenow-Berlin e ritorno non è un'alternativa valida, poiché il traffico regionale sarà ridotto a causa dell'aumento del carico dei treni a lunga distanza e ci sarà un servizio di autobus sostitutivi tra Uelzen e Salzwedel che prolunga notevolmente il tempo di viaggio.

Questa è già la riqualificazione completa? No. La società ferroviaria si riferisce alla riqualificazione completa di più di 40 corridoi ferroviari heavily used in Germania come la riqualificazione completa. La società e il governo federale vogliono gradualmente rendere la rete ferroviaria obsoleta di nuovo funzionale tra i importanti snodi in questo modo e migliorare l'affidabilità del traffico ferroviario.

La riqualificazione del primo corridoio sulla cosiddetta Riedbahn tra Francoforte e Mannheim è in corso da circa un mese. L'anno prossimo, la rotta importante per il traffico merci tra Emmerich e Oberhausen, nonché la linea Hamburg-Berlino, saranno al centro dell'attenzione.

Dal agosto 2025 all'aprile 2026 ci sarà quindi un'altra chiusura tra le città anseatiche e la capitale. Binari, deviatori, linee elettriche, segnalamento e tecnologia di sicurezza - tutto verrà rinnovato durante questi quasi nove mesi. Dopo, la linea dovrebbe essere priva di difetti per anni e i treni dovrebbero circolare lì più affidabilmente che in passato.

I treni a lunga distanza saranno più veloci sulla rotta dopo le due fasi di riqualificazione? Probabilmente no. La società ferroviaria ha detto a ntv.de: "I passeggeri e le imprese di trasporto merci trarranno beneficio da miglioramenti della qualità e della puntualità dopo il completamento della riqualificazione completa. Il numero di disagi infrastrutturali diminuirà significativamente. Non è prevista una riduzione dei tempi di viaggio".

Perché la società ferroviaria non completa i lavori contemporaneamente e chiude la linea solo una volta? Perché la linea è così obsoleta che alcuni lavori non possono più aspettare. "I lavori di costruzione del 2024 sono necessari per garantire che i treni possano continuare a circolare alla piena velocità e ci siano meno disagi infrastrutturali", si legge in una presentazione della Deutsche Bahn. La società ha intensamente verificato se le misure di costruzione possono essere raggruppate con il generale restauro. Tuttavia, anche i termini legali per la manutenzione devono essere rispettati, rendendo impossibile un rinvio.

Perché la società ferroviaria opta per i restauri generali? La Deutsche Bahn è altrettanto poco affidabile come lo è stata per molti anni. Nel primo semestre del 2024, quasi ogni terzo treno a lunga distanza era in ritardo. La società incolpa questo principalmente all'infrastruttura fatiscente, in cui troppo poco è stato investito per decenni. Il governo federale ora vuole colmare il divario con miliardi di investimenti. Con ogni corridoio principale rinnovato, l'affidabilità dell'intera rete ferroviaria dovrebbe migliorare gradualmente. Ciò significa carichi iniziali per i passeggeri a causa delle chiusure per i lavori di costruzione. Potrebbe volerci ancora qualche anno prima che si avvertano miglioramenti significativi.

Date le prossime riqualificazioni, come si inserisce il ruolo dell'Unione Europea in questo scenario? L'Unione Europea, attraverso il suo processo di priorità cooperativa, ha identificato e priorizzato la linea ferroviaria Hamburg-Berlino per la riqualificazione, riconoscendone l'importanza come rotta di trasporto transfrontaliera critica.

Durante il processo di rinnovamento, quale ruolo gioca il finanziamento europeo per garantire il suo successo? Il progetto di riqualificazione è parzialmente finanziato dal Fondo per la connessione Europa (CEF), un programma sotto il bilancio dell'Unione Europea, che sostiene i progetti di infrastruttura trans-europei per migliorare la connessione tra gli stati membri europei, compresa la Germania.

Leggi anche: