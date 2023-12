La Ferrari perde l'appello contro la controversa penalità di Sebastian Vettel

LaFerrari ha presentato ricorso contro la decisione di punire Sebastian Vettel con una penalità di cinque secondi nel Gran Premio del Canada di domenica, che ha portato il tedesco a perdere la sua prima vittoria della stagione.

Nonostante abbia tenuto testa al pilota della Mercedes per il resto della gara e abbia tagliato il traguardo in testa, la penalità di tempo ha fatto sì che il 31enne Vettel finisse secondo.

I funzionari della FIA hanno incontrato la squadra in vista del Gran Premio di Francia di questo fine settimana, ma alla fine hanno respinto il diritto della Ferrari di rivedere la decisione.

Nonostante la Ferrari fosse ottimista sul fatto di avere prove "schiaccianti", i commissari hanno concluso che non c'erano "nuovi elementi significativi e rilevanti che non erano disponibili alle parti all'epoca".

Con il respingimento del diritto di appello, la Ferrari è ancora alla ricerca della prima vittoria della stagione di Formula 1.

LEGGI: Lewis Hamilton e Arnold Schwarzenegger tra le star ai funerali di LaudaLeggi: Leonardo DiCaprio e Orlando Bloom alla prima del film sulla Formula E

Vettel si arrabbia

Il pilota tedesco ha inscenato una mini protesta dopo la gara, rifiutandosi inizialmente di salire sul podio e scambiando i cartelli con i numeri uno e due che erano stati posizionati davanti alle vetture Mercedes e Ferrari.

"Penso che abbiamo fatto una grande gara e che la decisione dei commissari sia troppo severa", ha dichiarato Vettel al termine della gara.

Tuttavia, la reazione di Vettel dopo la gara è stata ridicolizzata da alcuni social media, che hanno paragonato la sua buffonata a uno scatto infantile.

"Esattamente quello che farebbe mia figlia Flo se non ottenesse quello che vuole. Ha 6 anni", ha detto l'ex presentatore di F1 Jake Humphrey.

Nel frattempo, altri sono stati solidali con il tedesco e hanno messo in dubbio la decisione degli steward.

"Qualcuno dei commissari ha mai corso davanti in F1? Non ho guardato la gara... ma ho visto l'"incidente". Penalità mentale", ha twittato l'ex pilota di F1 Mark Webber.

Hamilton vince ancora

In mezzo a tutte le polemiche, Hamilton ha ottenuto la sua quinta vittoria stagionale e ha mantenuto il record del 100% della sua squadra. Il britannico è in testa alla classifica piloti con 162 punti, con Valtteri Bottas secondo a 133 e Vettel terzo a 100.

Dopo la gara, il britannico ha difeso la decisione di punire il suo rivale: "In ultima analisi, le regole dicono che quando esci devi rientrare in modo sicuro e io ero affiancato e ho dovuto indietreggiare per evitare una collisione e credo che sia questo il motivo per cui hanno preso la decisione".

Fonte: edition.cnn.com