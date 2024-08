La fenomenale Annett Kaufmann sta facendo saltare il mondo del tennis da tavolo.

Leggenda Timo Boll Si Ritira Dalle Competizioni Internazionali - Annett Kaufmann, 18 Anni, Può Riempire Le Sue Scarpe? Talentuosa, Ma Non Ancora Pronte Per Essere La "Nuova Boll". Le Sue Prestazioni Stanno Già Generando Grande Eccitazione.

I primi paragoni con Timo Boll lusingano Annett Kaufmann, ma la giovane speranza tedesca del ping pong pensa che siano prematuri. "Certo, è un onore quando le persone mi chiamano la nuova Timo Boll, ma vorrei mantenere le distanze e non mettermi troppo sotto pressione," ha detto la 18enne dopo la sua impressionante prestazione nella semifinale della squadra femminile contro il Giappone alle Olimpiadi. "Timo è una leggenda, ha raggiunto così tanto negli anni. Se sarò nella stessa posizione quando avrò la sua età, allora forse potremo dire che sono la nuova Timo Boll."

A 43 anni, Timo Boll si è ritirato dalle competizioni internazionali dopo che la squadra maschile ha perso ai quarti di finale contro la Svezia. Ha vinto quattro medaglie olimpiche a squadre durante la sua carriera. Kaufmann, d'altra parte, sta solo iniziando la sua, ma sta già mostrando prestazioni di livello mondiale a Parigi. Potrebbe essere l'equivalente femminile del talento francese Felix Lebrun, il 17enne che sta facendo scalpore con il suo gioco audace. Entrambi i giocatori condividono una mentalità simile al tavolo: "Devo entrare in modo sicuro. Se entro spaventato, tanto vale stringere la mano ora."

Ha battuto Miwa Harimoto, l'ottava giocatrice al mondo due anni più giovane di lei, 3-0 per garantire alla Germania l'unica vittoria contro il Giappone. "Non ci credevo all'inizio," ha detto Kaufmann. "Miwa è una giocatrice fantastica e ha battuto così tanti grandi giocatori. È stato un po' uno shock quanto fosse chiaro."

L'allenatore tedesco Tamara Boros è ancora senza parole. "Quello che sta giocando qui è di livello top ten nel mondo. Sapevo che era brava, ma non così brava, su cinque partite." Kaufmann, del SV DJK Kolbermoor, ha vinto tutte e cinque le sue partite in squadra. È entrata nella squadra olimpica solo poche settimane fa a causa di un infortunio a Ying Han. Sta sicuramente sfruttando al meglio la sua opportunità. Dopo la sorpresa ai quarti di finale contro l'India, la compagna Shan Xiaona ha detto: "Annett è un miracolo, davvero. È ai suoi primi Olimpiadi e sta giocando così bene a 18 anni."

Nella finale per il bronzo contro la Corea del Sud sabato (10:00), Kaufmann ha in programma di costruire sulla sua prestazione e vincere una medaglia con Yuan Wan e Shan. "Lottiamo e rendiamolo difficile per loro," ha promesso. "Voglio godermi anche questo. Non si sta alle Olimpiadi e si gioca per una medaglia ogni giorno."

