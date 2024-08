- La federazione tedesca di calcio sta esaminando il Leverkusen Boniface.

È sotto esame del Comitato di Controllo della Federazione Tedesca di Calcio (DFB) a seguito di voci che affermano che l'attaccante di Bayer 04 Leverkusen, Victor Boniface, abbia fatto il gestaccio ai giocatori di Stoccarda mentre passeggiava accanto a loro dopo la Supercoppa. Il DFB ha confermato questa indagine. Il Bayer ha vinto il loro scontro del sabato sera contro il VfB Stoccarda, aggiudicandosi una vittoria per 4-3 ai tiri di rigore.

Stando ai resoconti del DFB, l'arbitro Tobias Stieler non ha assistito a questo incidente, il che consente al Comitato di Controllo di indagare retroattivamente. "Abbiamo scritto una lettera all'attaccante, chiedendo una risposta immediata", ha rivelato il comitato. Dopo aver esaminato e valutato questa risposta, decideranno i prossimi passi per il caso.

Il manager del Bayer, Xabi Alonso, è rimasto composto dopo il fischio finale, quando gli è stato chiesto di eventuali azioni antisportive del suo attaccante. "Non ho visto nulla e non posso commentare. Tuttavia, ci sono state alcune controversie negli ultimi momenti. È normale e non un grosso problema", ha spiegato il 42enne allenatore spagnolo.

