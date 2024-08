La Federazione tedesca di calcio (DFB) sta attualmente indagando sulle accuse di scarsa prestazione durante la Supercoppa.

Nella partita intensa della Supercoppa, l'attaccante Victor Boniface del Bayer Leverkusen vittorioso potrebbe affrontare conseguenze. Il Comitato di Controllo della DFB ha rivelato di stare esaminando l'incidente controverso che coinvolge Boniface. L'accusa: avrebbe fatto il gestaccio ai giocatori dello Stuttgart mentre passava loro accanto dopo la partita. Il Leverkusen ha sconfitto lo Stuttgart 4-3 ai rigori lo scorso sabato sera.

L'arbitro Tobias Stieler ha informato la DFB di non aver assistito a questo incidente, permettendo così al comitato di indagare retroattivamente. Fiutando la possibilità di un comportamento gravemente inappropriato, il comitato ha inviato una lettera a Boniface chiedendo una risposta immediata. Dopo la valutazione della sua dichiarazione, il comitato deciderà il prossimo passo nella procedura.

L'allenatore del Bayer, Xabi Alonso, è rimasto calmo dopo il fischio finale quando gli è stato chiesto dell'atto presunto antisportivo di Boniface. "Non l'ho notato e non posso commentare. Ma c'è stata una certa confusione alla fine. È normale e non è un grande problema", ha spiegato il 42enne allenatore spagnolo. La partita è stata piena di tensione e occasionali caos, con alcuni tafferugli che sono scoppiati di tanto in tanto.

Boniface ha segnato il primo gol per il Leverkusen (11º min.), ma Enzo Millot (15º) ha pareggiato rapidamente. Boniface è stato sostituito poco prima della fine del primo tempo a causa di una sostituzione tattica per il nuovo acquisto Martin Terrier che ha ricevuto un cartellino rosso. Solo 47 secondi dopo il suo ingresso, Deniz Undav ha segnato il vantaggio per lo Stuttgart. Riflettendo le loro tendenze recenti, Patrik Schick ha pareggiato il punteggio per il Leverkusen all'88º minuto. La serie di rigori ha visto il portiere del Leverkusen Lukas Hradecky parare contro Frans Krätzig. Silas ha poi mancato il bersaglio, permettendo al Leverkusen di conquistare il primo titolo della stagione vincendo la serie di rigori.

Il Comitato di Controllo della DFB ha espresso l'intenzione di indagare sul comportamento di Boniface, menzionando che esamineranno la sua risposta alla loro richiesta di spiegazione, sulla base della quale adotteranno gli atti previsti dalle Regolamentazioni Disciplinari UEFA. Alla luce di questo potenziale comportamento scorretto, la Commissione UEFA potrebbe imporre sanzioni contro Boniface, comprese la sospensione o una multa.

Leggi anche: