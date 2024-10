La Federazione tedesca di calcio (DFB) revoca la sua decisione controversa sull'assegnazione dei posti.

Dopo aver esaminato le immagini del campo, il Tribunale Disciplinare della DFB ha annullato il secondo cartellino giallo assegnato al capitano del VfB Stuttgart, Atakan Karazor, nella partita contro il Wolfsburg. In realtà, era stato Karazor a essere fallacciato, non il giocatore avversario come si era pensato inizialmente. Questa decisione ha scatenato polemiche per tutto il weekend.

Ciò significa che Karazor non dovrà saltare nessuna partita per lo Stuttgart, permettendo al loro allenatore, Sebastian Hoeneß, di includerlo nella squadra nella partita casalinga contro la TSG 1899 Hoffenheim domenica (ore 19:30 / DAZN e in diretta su ntv.de).

Karazor aveva ricevuto un secondo cartellino giallo e di conseguenza un cartellino giallo-rosso nell'83° minuto del pareggio per 2-2 contro il VfL Wolfsburg sabato, per un presunto fallo su Maximilian Arnold, capitano del Wolfsburg. Lo Stuttgart aveva presentato Immediately un appello contro il cartellino rosso.

Una "situazione insolita"

L'arbitro Sven Jablonski ha ammesso il suo errore subito dopo la partita. Ha suggerito di cambiare le regole poiché il sistema attuale non consente l'intervento delle prove video nei casi di cartellini gialli, anche se ciò porta a un cartellino rosso.

Il Tribunale Disciplinare della DFB ha annullato il secondo cartellino giallo di Karazor dopo aver visionato le immagini, seguendo il rapporto di Jablonski. In realtà, Karazor non aveva fallacciato Arnold; era stato invece Arnold a fallacciare Karazor. Il primo cartellino giallo assegnato a Karazor rimane valido.

Come aveva notato Jablonski, il Tribunale Disciplinare della DFB ha anche concluso che Arnold aveva effettivamente commesso il fallo e che Karazor non aveva commesso alcun fallo. Il Tribunale Disciplinare della DFB ha riconosciuto questa come una "situazione insolita". In effetti, c'è stato "un errore arbitrale chiaramente sbagliato". Una sospensione della pena inflitta è consentita ai sensi del punto 3 dell'articolo 11 dei regolamenti della DFB.

