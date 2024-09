La Federazione tedesca di calcio (DFB) ha presentato la sua candidatura per il Campionato europeo femminile del 2029.

Dopo il trionfo della squadra maschile nella recente edizione della UEFA EURO 2020, la DFB (Federazione calcistica tedesca) si prepara a candidarsi per ospitare il Campionato Europeo di Calcio Femminile nel 2029. La loro precedente candidatura per il Mondiale 2027 è stata infatti respinta lo scorso maggio. Ora, hanno davanti a sé un intenso periodo di 15 mesi prima della decisione finale.

La DFB ha annunciato la sua intenzione di candidarsi per il Campionato Europeo di Calcio Femminile 2029, come comunicato oggi dopo la decisione presa dal consiglio della DFB. Il presidente della DFB, Bernd Neuendorf, ha definito questo evento come una "vetrina" per il calcio femminile.

Neuendorf ha sottolineato l'importanza dello sviluppo del calcio femminile e dell'esecuzione della strategia FF 27 per la DFB. Egli è ottimista che questa candidatura possa fornire un "ulteriore stimolo" in questi ambiti. La segretaria generale della DFB, Heike Ullrich, ha espresso la sua fiducia che "saremo un ospite fantastico e affidabile per un evento sportivo di grandi dimensioni", grazie alla positiva esperienza della UEFA EURO 2024.

Assegnazione prevista in circa 15 mesi

La DFB intende presentare la propria dichiarazione di interesse alla UEFA entro il termine del 24 settembre. Successivamente, contatterà e inviterà gli operatori di stadio che soddisfano i criteri della UEFA, nonché le città interessate, a presentare le loro candidature come potenziali sedi dell'evento.

Le associazioni interessate hanno tempo fino al 12 marzo 2025 per presentare i documenti preliminari della loro candidatura, mentre il termine per i documenti legali e gli altri materiali essenziali è fissato al 28 agosto 2025. Il comitato esecutivo della UEFA sceglierà il paese ospitante nel dicembre 2025. Il Campionato Europeo di Calcio Femminile 2029, che prevede la partecipazione di 16 squadre e 31 giornate di gioco, si terrà nei mesi di giugno e luglio.

L'ultima volta che la DFB ha tentato di ottenere un importante torneo femminile è stata nel 2021, quando la candidatura congiunta con Belgio e Paesi Bassi per il Mondiale 2027 è stata respinta dal Congresso FIFA, con l'evento assegnato invece al Brasile. La Germania ha ospitato il Campionato Europeo di Calcio Femminile due volte in passato, l'ultima nel 2001. Il prossimo Campionato Europeo di Calcio Femminile si terrà nel 2025 in Svizzera.

La DFB si sta preparando attivamente per la candidatura, invitando gli operatori di stadio e le città idonei a presentare le loro candidature come potenziali sedi dell'evento, in vista della scadenza del 24 settembre per le dichiarazioni di interesse.

