15:26 Ungheria Sostiene la Necessità di Rinforzare i Legami Economici con la Russia, Esclusi i Settori Sottoposti a Sanzioni UE

Il Ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ha sostenuto la necessità di ampliare i legami economici con la Russia in settori non colpiti dalle sanzioni dell'Unione Europea. Ha dichiarato ciò durante una conferenza stampa congiunta con il Ministro della Salute russo, Mikhail Murashko, durante un forum economico tra i due paesi in Ungheria. Szijjarto ha anche affermato che, secondo il suo governo, le sanzioni UE sono "essenzialmente inefficaci". L'Ungheria è membro sia dell'UE che della NATO. Le visite di membri del governo russo in questi paesi sono diventate rare dal'inizio del conflitto in Ucraina.

14:57 Americano Combattente per i Separatisti Pro-Russi Ucciso dalle Truppe Russi

Un cittadino statunitense che aveva.jointo i separatisti pro-russi nell'est dell'Ucraina è stato apparentemente ucciso dalle truppe russe, secondo Mosca. Un comitato investigativo responsabile dell'indagine sui crimini gravi ha dichiarato che l'omicidio è stato commesso da tre soldati russi ad aprile. Un quarto soldato è accusato di aver aiutato a nascondere il corpo. Non è stata data alcuna motivazione per il crimine. Russell Bentley, soprannominato "Texas" o "Donbass Cowboy", ha.jointo i separatisti sostenuti da Mosca in Ucraina nel 2014. Ha combattuto insieme a loro fino al 2017 e è rimasto nell'est dell'Ucraina fino alla sua morte.

14:43 Zelensky Cerca il Sostegno di Biden per il "Piano Vittoria" per Porre Fine alla Guerra in Ucraina

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky spera di ottenere il sostegno del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il suo piano per porre fine al conflitto in Ucraina durante la sua prossima visita a Washington. "Spero sinceramente che lo sosterrà", ha detto venerdì a Kyiv durante una conferenza stampa congiunta con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il "piano vittoria" richiede decisioni rapide dagli alleati, che devono essere prese tra ottobre e dicembre, ha detto. "Crediamo che questo piano avrà successo", ha aggiunto Zelensky.

14:28 La Russia Ripristinerà Presto il Controllo sulla Regione di Kursk

La Russia ripristinerà presto il controllo sulla regione di confine di Kursk, attualmente occupata dalle truppe ucraine, secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "I nostri soldati stanno facendo un buon lavoro, ce la faranno. Il controllo sarà ripristinato", ha detto Peskov. Anche se la situazione nelle terre russe occupate è attualmente difficile, migliorerà presto a favore della Russia, ha aggiunto Peskov. L'esercito non discuterà pubblicamente la sua strategia e Peskov non ha fornito una tempistica specifica.

14:03 La Russia potrebbe aver Saputo dell'Avanzata dell'Ucraina verso Kursk

Le autorità e l'esercito della regione russa di Kursk potrebbero essere state avvertite di un'avanzata ucraina, secondo un rapporto del The Guardian che cita documenti russi presunti scoperti dall'esercito ucraino durante l'offensiva di Kursk. Anche se The Guardian non ha potuto verificare indipendentemente l'accuratezza dei documenti, essi presentano le caratteristiche dei veri comunicati militari russi. Suggeriscono avvertimenti all'interno delle autorità e dell'esercito russo su specifiche avanzate ucraine sul territorio russo, risalenti a gennaio 2024. Misure per rafforzare la difesa del confine sono state ordinate già a metà marzo. Tuttavia, ancora a giugno si lamentava che le unità avevano solo il 60-70% della loro forza completa e erano principalmente composte da riservisti poco addestrati. Le unità ucraine hanno lanciato un attacco a sorpresa nella regione di Kursk all'inizio di agosto.

13:30 BBC: Più di 70.000 Soldati Russi Uccisi in Ucraina Identificati

Un portale di notizie russe e la BBC affermano di aver identificato più di 70.000 soldati russi uccisi in Ucraina. Il servizio russo della BBC riporta: "Abbiamo identificato i nomi di 70.112 soldati russi uccisi in Ucraina, ma il numero effettivo è probabilmente molto più alto". Il conteggio, creato in collaborazione con il sito di notizie indipendente russo Mediazona, si basa sull'analisi di dichiarazioni ufficiali, necrologi, annunci di morte sui social network e osservazioni di tombe nei cimiteri russi. Copre il periodo dal inizio della guerra a febbraio 2022 a settembre 19. Mediazona stima che il numero totale di soldati russi uccisi in Ucraina sia di almeno 120.000. Il governo russo tratta il numero di soldati russi uccisi nella guerra come segreto di stato.

12:50 L'Ucraina Proibisce l'Uso Ufficiale di Telegram per il Governo, l'Esercito

L'Ucraina ha principalmente proibito l'uso del servizio online Telegram per i funzionari governativi, militari e di sicurezza. Il Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale ha annunciato su Facebook che l'installazione e l'uso di Telegram su dispositivi ufficiali di funzionari governativi, personale militare, dipendenti del settore sicurezza e difesa e operatori di infrastrutture critiche è proibito. La motivazione data è la "sicurezza nazionale".

12:23 Raiffeisen Bank Esce dal Mercato della Bielorussia, Vende la Sottosezione

Raiffeisen Bank International (RBI) sta vendendo la sua sottosezione bielorussa e sta uscendo dal mercato. La banca austriaca ha annunciato di aver raggiunto un accordo per vendere la sua partecipazione del 87,74% a Soven 1 Holding Limited. La vendita avrà un significativo impatto sui guadagni dell'RBI. L'RBI ha già notevolmente ridotto la sua attività in Russia a causa della pressione della Banca Centrale Europea. Tuttavia, un tribunale russo ha emesso un'ordinanza provvisoria che impedisce all'RBI di vendere la sua banca sussidiaria in Russia.

12:01 Rapporto: L'UE Sta Pianificando un Prestito di €35 Miliardi per l'Ucraina

La Commissione Europea starebbe pianificando un prestito di €35 miliardi per l'Ucraina come parte dei piani di aiuto dei sette principali paesi industriali occidentali (G7). Il Financial Times riferisce questo, citando tre fonti familiari con la questione. Il prestito è parte dell'intenzione del G7 di fornire all'Ucraina $50 miliardi (circa €46 miliardi) utilizzando i profitti degli asset statali russi congelati.

La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha ufficialmente annunciato l'aiuto finanziario di fino a €35 miliardi dal suo conto X.

11:33 Ovest, Attenzione: La Russia Avverte di Non Ignorare gli Avvertimenti Il governo russo avverte severamente l'Occidente di non trascurare gli avvertimenti riguardanti la fornitura di armi in grado di raggiungere obiettivi all'interno del territorio russo. Come spiega la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, tale azione potrebbe drasticamente alterare la natura del conflitto, potenzialmente portando a conseguenze pericolose su scala globale. Ella avverte che tale comportamento equivale a giocare con il fuoco e non vede alcuna possibilità di negoziati con gli USA in questo momento. L'incontro previsto tra il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il suo omologo americano Antony Blinken durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York non avrà luogo, poiché entrambe le parti riconoscono di non avere nulla di sostanziale da discutere. Jens Stoltenberg, l'ex Segretario Generale della NATO, ha precedentemente evidenziato diverse linee rosse tracciate dal Presidente russo Vladimir Putin che egli non ha ancora oltrepassato. Secondo Stoltenberg, Putin ha evitato di superare queste linee a causa dello status della NATO come la più potente alleanza militare a livello globale.

10:53 UE Negherà l'Opportunità di Espulsioni Coatte di Uomini Ucraini La Commissione Europea ha reso chiaro che i cittadini ucraini di sesso maschile in età di leva non possono essere espulsi dalle nazioni dell'Unione Europea. Questa notizia proviene dalla Commissaria UE per gli Affari Interni, Ylva Johansson. Il Pravda Ucraino ha riferito di questa questione. A causa della Direttiva sulla protezione temporanea, l'espulsione coatta non è un'opzione, spiega Johansson. Coloro che desiderano fare ritorno in Ucraina riceveranno supporto, e si terranno discussioni con le autorità e il governo ucraino per determinare il metodo più efficace per facilitare questo processo. Johansson ribadisce che nessuno verrà espulso dall'UE. In passato, il Ministro degli Esteri Polacco Radosław Sikorski avrebbe incoraggiato i paesi dell'Europa Occidentale a incoraggiare gli uomini ucraini in età di leva a fare ritorno in Ucraina. Il Ministro degli Esteri Ucraino Andrij Sybiha avrebbe sostenuto tale idea.

10:12 Il Generale Freuding Vede Opportunità nell'Evasione delle Sanzioni Russe Christian Freuding, coordinatore militare dell'aiuto tedesco all'Ucraina, afferma che pur rendendo difficile per la Russia mantenere il suo settore della difesa a causa dei complessi rifornimenti di componenti, essi rimangono resilienti. Essi riescono in questo attraverso scorciatoie e l'appoggio dei loro partner, come la Cina, la Corea del Nord e l'Iran, secondo Freuding. Sebbene le sanzioni dimostrino un certo livello di efficacia, esistono opportunità per aggirarle o eluderle attraverso aperture legali o altri mezzi.

09:03 von der Leyen Promette ulteriore Aiuto alle Necessità Energetiche dell'Ucraina La Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha promesso ulteriore supporto alle necessità energetiche dell'Ucraina durante i mesi invernali. La sua visita a Kyiv arriva mentre si avvicina la stagione del riscaldamento e la Russia continua a prendere di mira l'infrastruttura energetica. La dichiarazione di von der Leyen suggerisce che l'Ucraina può aspettarsi assistenza nei preparativi invernali, negli sforzi difensivi, nelle discussioni sull'adesione all'UE e nei progressi sui prestiti del G7. Ha anche condiviso una foto del suo arrivo alla stazione ferroviaria di Kyiv.

08:20 L'UE Pondera la Sospenzione del Viaggio senza Visto per i Georgian Bruxelles sta valutando la sospensione del viaggio senza visto per i Georgian a causa del regresso democratico sotto il partito al governo Sogno Georgiano. Un portavoce dell'UE, parlando in forma anonima con Politico, afferma che tutte le opzioni sono sul tavolo nel caso in cui la Georgia non inverta la sua tendenza verso l'autoritarismo. Ciò potrebbe includere la sospensione temporanea della liberalizzazione dei visti. Recentemente, il partito al governo Sogno Georgiano ha approvato una legge sugli agenti stranieri che copia la legislazione restrittiva russa utilizzata contro i critici del Cremlino.

07:42 L'Ucraina Condanna la Proposta della Polonia sullo Status del Crimea Il Ministero degli Esteri Ucraino ha condannato una proposta polacca riguardante lo status del Crimea, sottolineando l'inaccettabilità dei compromessi. Il Ministro degli Esteri Polacco Radosław Sikorski ha suggerito di tenere un referendum sulla penisola come parte di una possibile soluzione di negoziato con la Russia. Il Ministero degli Esteri Ucraino a Kyiv esprime che tutti gli sforzi dovrebbero essere diretti verso la liberazione della penisola, non verso l'accontentare il Cremlino e il sottovalutare gli interessi dell'Ucraina e il diritto internazionale.

06:29 von der Leyen Attesa a Kyiv per Incontrare Zelenskyy La Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, è attesa a Kyiv oggi. Il Presidente Ucraino Volodymyr Zelenskyy ha rivelato che le discussioni si concentreranno sui preparativi invernali, la situazione energetica, le situazioni sul fronte, le consegne di armi, i progetti congiunti di difesa e i progressi dell'Ucraina verso l'adesione all'UE, nonché il sostegno finanziario aggiuntivo per il paese. Gli attacchi della Russia contro l'Ucraina domineranno senza dubbio questi importanti colloqui.

04:28 Attivista Transgender Uccisa a Colpi di Coltello in Georgia In Georgia, poco dopo l'adozione di una legge criticata a livello globale sui diritti LGBTQ, l'attivista transgender Kesaria Abramidze ha incontrato una fine tragica. Secondo il Ministero degli Interni Georgiano, Abramidze, una celebrata modella, attrice e influencer sui social media, è stata ripetutamente accoltellata all'interno della sua residenza in una notte di mercoledì. Il suo ragazzo è stato trattenuto come principale sospetto e accusato di omicidio, apparentemente commesso con "estrema crudeltà" a causa dell'identità di genere della vittima. L'incidente fatale è avvenuto un giorno dopo l'approvazione di una legge sui "valori familiari" che ha suscitato l'indignazione dell'UE e delle organizzazioni per i diritti umani per aver apparentemente limitato i diritti LGBTQ. Tale legge, simile alle restrizioni russe sui diritti LGBTQ, proibisce le operazioni di riassegnazione di genere e altre pratiche.

03:25 Lufthansa valuta la sospensione dei voli Francoforte-Pechino a causa delle sanzioni russe Lufthansa sta valutando il futuro dell'operazione del suo volo giornaliero che collega Francoforte a Pechino, in Cina. Una decisione è attesa per ottobre. Un rappresentante di Lufthansa ha citato un "campo di gioco ineguale" per le compagnie aeree europee rispetto alle compagnie aeree cinesi e a quelle del Golfo Persico e del Bosforo, che beneficiano di costi operativi bassi, standard di lavoro più bassi e ingenti investimenti statali nel settore aeronautico. Inoltre, queste compagnie aeree possono ancora utilizzare lo spazio aereo russo, che è stato chiuso alle compagnie aeree europee e americane dall'introduzione delle sanzioni contro la Russia a causa del conflitto in Ucraina. Di conseguenza, queste compagnie aeree sono costrette a sorvolare lo spazio aereo russo, con conseguenti costi del carburante più elevati.

02:27 Forze russe attaccano il centro energetico di Sumy Le forze russe hanno lanciato un nuovo round di attacchi aerei nel tardo pomeriggio, colpendo una struttura per anziani nella città ucraina di Sumy e prendendo di mira l'infrastruttura energetica della città. Sono state segnalate vittime civili dalle autorità ucraine. Un gruppo di monitoraggio dell-ONU ha dichiarato che gli attacchi alla rete elettrica potrebbero aver violato il diritto umanitario internazionale. L'Agenzia Internazionale per l'Energia ha riferito che i deficit di elettricità in Ucraina potrebbero raggiungere un terzo della domanda peak durante i mesi invernali vulnerabili.

01:25 Più di 1,18 milioni di rifugiati ucraini in Germania La popolazione di rifugiati in Germania ha raggiunto un nuovo picco. Secondo l'Ufficio di Registrazione degli Stranieri, alla metà del 2024 c'erano circa 3,48 milioni di rifugiati che vivevano in Germania, con un aumento di 60.000 rispetto alla fine del 2023. Questa cifra è la più alta dal 1950, secondo il "Nuovo Giornale di Osnabrück" (NOZ), citando una risposta del governo tedesco a una richiesta parlamentare del partito di sinistra nel Bundestag. Dei 3,48 milioni di rifugiati, più di 1,18 milioni sono rifugiati ucraini, con un aumento di circa 45.000 rispetto alla fine del 2023. Questo conteggio include tutte le persone, indipendentemente dallo stato di residenza ufficiale, dai richiedenti asilo ai rifugiati riconosciuti a coloro che hanno ottenuto la residenza temporanea.

00:22 Lindner: l'aiuto all'Ucraina non giustifica la sospensione del freno al debito I politici dell'SPD e dei Verdi spesso citano un accordo all'interno della coalizione di governo per sospendere il freno al debito per l'ampio aiuto all'Ucraina come parte della disputa di bilancio. Tuttavia, il Ministro delle Finanze e leader del FDP Christian Lindner respinge tali proposte: "Non sono a conoscenza di un tale accordo. Non avrei sostenuto un simile ordine". Il conflitto in Ucraina è indubbiamente sconfortante, ma non è stato classificato come stato di emergenza nella Legge fondamentale tedesca. "Per l'Ucraina, stiamo lavorando attivamente su un programma di aiuti del G7 da 50 miliardi di dollari oltre all'assistenza bilaterale", ha detto Lindner.

23:23 La Bulgaria si fa portavoce per l'embargo sulle esportazioni di uova ucraine La Bulgaria si farà portavoce per un divieto delle importazioni di uova dall'Ucraina durante la riunione del Consiglio dell'Agricoltura e della Pesca dell'UE del 23 settembre a Bruxelles, come annunciato dal Ministro dell'Agricoltura bulgaro Georgi Takhov. Questa richiesta rappresenta la continuazione delle dispute in corso tra l'Ucraina e i paesi membri dell'UE dell'Est sull commercio agroalimentare. Queste dispute hanno portato a blocchi al confine ucraino-polacco, embargo su mais e frumento ucraini e proteste dei contadini in Polonia e Bulgaria.

22:13 Merz scettico sul processo di pace con la Russia Il leader della CDU Friedrich Merz esprime preoccupazioni riguardo alla situazione ucraina e dice: "Sono scettico riguardo alle potenzialità per avviare questo processo di pace in questo momento". Merz ritiene che la Russia cesserà le sue azioni militari solo quando il successo militare sembrerà improbabile o se Kiev cadrà. A lungo termine, la Germania dovrà sostenere militarmente l'Ucraina. "Sono convinto che dovremo difendere la libertà e la pace contro la Russia per il prevedibile futuro, non con la Russia", ha opinato Merz. Questa realizzazione è difficile da accettare. "Non c'è altra soluzione praticabile, almeno finché Putin e il suo regime rimangono al potere."

qui.A seguito della spinta della Ungheria per i legami economici con la Russia, ci sono state preoccupazioni sul potenziale impatto di queste operazioni militari sulla posizione dell'UE nei confronti dell'Ungheria.

Data la tensione tra Russia e Ucraina, ci sono crescenti preoccupazioni che le operazioni militari possano escalare, potenzialmente influenzando le regioni in cui l'Ungheria intende espandere i suoi legami economici con la Russia.

