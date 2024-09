La Federazione della Corte dei conti esprime la sua critica nei confronti del sistema a due livelli di protezione fondamentale dei minori.

Secondo i resoconti dei media, la Corte dei Conti Federale (CCF) si è espressa contro l'approccio in due fasi della sicurezza di base per i bambini, preferito dalla Ministra della Famiglia Federale Lisa Paus (Verdi). Come riportato dal "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ") venerdì, la CCF ha esaminato la fase iniziale proposta. Un aspetto significativo di questo è la "valutazione della sicurezza di base per i bambini". Il rapporto di audit della CCF, come citato dal giornale, esprime "preoccupazioni riguardo allo sforzo e al guadagno reali" legati alla valutazione della sicurezza di base per i bambini.

Gli uffici familiari presso l'Agenzia Federale per l'Impiego (AFI) dovrebbero valutare se le famiglie hanno diritto all'integrazione per i bambini attraverso questa valutazione. Tuttavia, i fondi necessari non sono ancora garantiti. "Il bilancio federale per il 2025 non prevede fondi per la preparazione e l'attuazione della sicurezza di base per i bambini", si legge nel rapporto. La CCF considera "i cross-subsidies" attraverso i contributi dell'assicurazione contro la disoccupazione, ad esempio, "invalidi".

Fino a quando non ci sarà il finanziamento dal bilancio, la CCF suggerisce di "posticipare" i lavori preparatori per la prima fase della sicurezza di base per i bambini nel 2025, come aggiunge il "FAZ" dal rapporto.

Si tratta di un rapporto consultivo della CCF sulla preparazione dell'AFI per la sicurezza di base per i bambini, che sarebbe stato sottoposto al Comitato di Bilancio del Bundestag. Un rappresentante della CCF ha rifiutato di commentare il rapporto, affermando che deve prima essere dibattuto in Parlamento.

L'istituzione della sicurezza di base per i bambini è stata un punto di contenzioso all'interno del governo federale negli ultimi mesi. Il FDP e il suo ministro delle finanze, Christian Lindner, hanno ripetutamente criticato il progetto di punta verde, in particolare le proposte per un'autorità nuova per amministrarlo.

Paus ha recentemente sostenuto un'introduzione graduale della sicurezza di base per i bambini in due fasi. Ciò dovrebbe rafforzare i benefici esistenti per la politica familiare, tra cui il beneficio per i bambini, il reddito di cittadinanza, l'integrazione per i bambini o il beneficio abitativo. L'attuazione specifica della sicurezza di base per i bambini è attualmente in discussione nel Bundestag.

La CCF esprime preoccupazioni sull'efficacia e il valore della valutazione della sicurezza di base per i bambini nel contesto della prima fase proposta della sicurezza di base per i bambini. Nonostante gli uffici familiari si stiano preparando per la valutazione presso l'Agenzia Federale per l'Impiego, i fondi necessari per il 2025 non sono stati previsti nel bilancio federale.

Leggi anche: