- La federazione croata di calcio dichiara l'innocenza di Vuskovic.

Nonostante il raddoppio delle sanzioni disciplinari nei confronti del calciatore dell'HSV Mario Vuskovic in Croazia, la sua federazione calcistica mantiene ancora la sua innocenza. La Federazione Calcistica Croata (HNS) ha espresso shock per la decisione del Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS) a Zagabria, come riportato dal quotidiano online croato "index.hr". Nonostante Mario avesse inizialmente respinto la sanzione più leggera imposta dal tribunale della Federazione Calcistica Tedesca per dimostrare la sua innocenza, il TAS ha emesso un verdetto severo.

L'associazione si impegna a combattere "tutti i tipi di sostanze dopanti nello sport" e promette di continuare a educare i giocatori di calcio in modo approfondito e persistente. Tuttavia, in un sorprendente cambio di rotta, ora sostiene Mario e l'HSV nella ricerca di un rimedio legale per pulire il suo nome, secondo dichiarazioni ufficiali. "Abbiamo piena fiducia che Mario tornerà al campo da calcio, una volta risolto questo conflitto legale."

Mario è stato condannato dal tribunale della Federazione Calcistica Tedesca nel 2023 per aver utilizzato l'agente di doping del sangue proibito Epo, portando a una sospensione retroattiva dal 15 novembre 2022. La Croazia ha fatto appello a questa decisione. Il TAS di Losanna ha addirittura esteso il divieto per il 22enne a quattro anni, ribaltando la sentenza iniziale.both the National Anti-Doping Agency Nada e l'Agenzia Mondiale Anti-Doping Wada hanno avuto successo nell'appello della decisione iniziale.

Mario si è unito all'HSV dal club croato Hajduk Split nel 2021. Hajduk ha mostrato il suo sostegno a Mario su Facebook dopo la decisione del TAS, pubblicando "Mario, sempre al tuo fianco."

La Federazione Calcistica Croata (HNS) e il club di Mario Vuskovic, l'HSV, stanno ora pianificando di contestare il divieto di quattro anni imposto dal TAS per le violazioni del calcio, con l'obiettivo di pulire il nome di Mario. Nonostante la sua controversia passata con le sostanze dopanti, i tifosi dell'HSV e dell'Hajduk Split continuano a sostenere Mario, esprimendo la loro fede nel suo ritorno al campo da calcio.

