La Federazione britannica di triathlon riserva gli eventi femminili "a coloro che sono di sesso femminile alla nascita".

L'organo di governo dello sport britannico ha apportato il cambiamento di politica "per garantire che rifletta le esigenze del nostro sport, protegga l'equità nella competizione e serva il nostro desiderio di rendere il triathlon veramente inclusivo".

La decisione è stata annunciata mercoledì tramite una dichiarazione sul sito web della BTF.

Il governo britannico definisce il sesso di una persona come assegnato alla nascita, secondo la guida alla politica della BTF.

Secondo la dichiarazione, la politica "conferma che il Triathlon è uno sport di genere e quindi per gli eventi competitivi (le gare che prevedono premi, tempi e/o classifiche) per gli atleti di età superiore ai 12 anni, ci saranno due categorie: una categoria femminile, (per coloro che sono di sesso femminile alla nascita), e una categoria open, (per tutti gli individui, compresi i maschi, i transgender e coloro che non sono binari e che erano di sesso maschile alla nascita)".

Il British Triathlon, nella sua guida alle politiche, ritiene che la scienza alla base dei vantaggi biologici nelle prestazioni sportive che gli uomini hanno rispetto alle donne sia "inequivocabile".

"Quando si tratta di attività agonistica, l'equità è fondamentale", ha dichiarato alla BBC Andy Salmon, amministratore delegato del British Triathlon. "Il nostro sport è influenzato dal genere".

Nella dichiarazione, il BTF ha anche affermato il proprio impegno per l'inclusione, osservando che "il triathlon è uno sport per tutti e che i comportamenti transfobici non saranno tollerati".

"Il British Triathlon vuole chiarire che non tollera comportamenti transfobici, molestie, bullismo o discorsi di odio di alcun tipo".

La BTF ha illustrato il processo che ha portato alla decisione nel comunicato.

"Abbiamo iniziato questo processo alla fine del 2021 e all'inizio di quest'anno abbiamo condotto un periodo di consultazione indipendente per esplorare le opzioni di categorizzazione nelle gare di triathlon in Gran Bretagna", si legge.

"In questo modo, oltre alle ultime ricerche, abbiamo ascoltato le opinioni e le esperienze della nostra comunità, dei gruppi chiave e degli individui".

All'interno della politica stessa, la BTF fa notare che le nuove regole si applicheranno nelle competizioni internazionali per coloro che gareggiano per conto della Gran Bretagna o di una qualsiasi delle nazioni di origine.

"Per essere selezionati per la Gran Bretagna, l'Inghilterra, la Scozia o il Galles negli eventi internazionali nella categoria femminile, solo le persone di sesso femminile alla nascita saranno idonee", si legge.

La politica entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.

La CNN ha contattato World Triathlon, l'organo di governo internazionale di questo sport, e il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) per un commento sulla nuova politica del BTF, ma non ha ancora ricevuto risposta.

Il 20 giugno, il CIO ha rilasciato una dichiarazione alla CNN in cui affermava che "gli sport ai Giochi Olimpici sono governati dalle Federazioni Internazionali (FI)".

E ha proseguito: "Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità per le competizioni con separazione dei sessi, il Quadro offre una guida alle FI senza essere obbligatorio. Anche la precedente Dichiarazione di consenso pubblicata dal CIO sul tema dell'eleggibilità degli atleti trans e con variazioni di sesso nel 2015 non era vincolante per le FI.

"Il CIO ritiene che gli organismi sportivi siano in una posizione privilegiata per definire i fattori che contribuiscono al vantaggio della prestazione nel contesto del proprio sport.

"Sono anche in grado di determinare la soglia in cui un vantaggio può diventare sproporzionato, di definire i criteri pertinenti e di sviluppare i meccanismi necessari per compensare un vantaggio sproporzionato quando viene stabilito che è presente".

Nel frattempo, in reazione alla dichiarazione della BTF, l'associazione LGBTQ+ Stonewall ha dichiarato che "l'inclusione dovrebbe sempre essere il punto di partenza" nello sport.

"Tutti meritano di beneficiare del senso di benessere e di comunità che lo sport porta con sé - e questo include le persone trans", ha dichiarato un portavoce di Stonewall in un comunicato.

La retorica incendiaria che circonda la questione dell'inclusione dei trans nelle competizioni d'élite serve solo a perpetuare un'atmosfera in cui le persone trans si sentono sgradite a praticare sport di comunità con gli amici o ad andare in palestra".

"L'inclusione dei trans nello sport è un campo complesso e in evoluzione che richiede una discussione sfumata e basata su prove. Una discussione armata da coloro che cercano di eliminare completamente le persone trans dalla vita pubblica non fa bene né allo sport né alle persone trans".

Fonte: edition.cnn.com