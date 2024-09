La Federal Reserve ha respinto i timori riguardo un'altra presidenza di Trump, ma i raduni dietro le quinte del suo primo mandato raccontano una storia diversa.

Se Trump vince le elezioni presidenziali degli Stati Uniti a novembre, ha promesso di introdurre dazi sostanziali del 10% su tutte le importazioni estere, con aliquote fino al 60% per alcuni prodotti cinesi e tassi fino al 100% per i paesi che abbandonano il dollaro come valuta principale.

Queste politiche potrebbero avere conseguenze significative per l'economia degli Stati Uniti e per le economie mondiali.

Per approfondire la questione, i legislatori statunitensi hanno consultato Jerome Powell, capo della banca centrale dell'economia più grande del mondo - la Federal Reserve.

Tuttavia, durante le udienze del Congresso, le conferenze stampa e le lettere dei parlamentari, Powell ha mantenuto costantemente una posizione neutra. In qualità di capo di un'agenzia indipendente e apolitica, ritiene suo dovere evitare di commentare le agende politiche.

"Non commentiamo la politica commerciale", ha dichiarato Powell durante una testimonianza davanti al Comitato bancario del Senato a luglio, quando gli è stato chiesto dell'effetto dei dazi proposti da Trump.

"Non vogliamo essere coinvolti in politica in alcun modo", ha ribadito dopo la riunione di politica monetaria di luglio.

Although politicians' decisions significantly impact the economy, central bankers like the Fed officials must base their interest rate decisions on the fulfillment of their mandate for price stability and maximum employment, considering fiscal policies' effects.

"When Congress undertakes deficit spending, it can stimulate the economy, which we factor into our models", said Powell during a "60 Minutes" interview earlier this year. "But it's not our role to evaluate fiscal policy in any way".

As a result, Fed officials frequently discussed the potential economic implications of the tariffs Trump advocated for or enacted during his first term, although the proposed tariffs were considerably smaller than those he's currently campaigning on. Transcripts detailing their discussions provide a glimpse into how central bankers might perceive Trump's latest tariff proposals' effects on the economy.

Recent publicly available transcripts, including the December 2018 monetary policy meeting transcript, show that some Fed officials had reservations about Trump's trade policy and its impact on the economy. The Fed keeps these transcripts concealed for years to prevent political interference.

Preoccupazioni in aumento

At the December 2016 monetary policy committee meeting, following Trump's election, officials grappled with integrating his campaign promises involving higher tariffs, tax cuts, and stricter immigration controls into their economic outlook forecasts, which serve as the basis for their monetary policy decisions. The general consensus was to wait and see, but some were already preparing for negative consequences.

According to a transcript, Loretta Mester, then-president of the Cleveland Fed, said: "Policies that restrict immigration and trade would have negative consequences for the US economy over the medium and long-term, but I have not incorporated these into my projections yet".

"This means policymakers need to base their decisions on the forecast and assess the risks", Mester explained, adding that fiscal policy is a factor in the calculation. "Political considerations do not enter the equation and are never discussed during the FOMC meetings", she said, using FOMC to refer to the Fed's interest rate-setting body.

At that meeting, James Bullard, then-president of the St. Louis Fed, jokingly remarked: "According to some interpretations of the Book of Revelations, when three unusual events occur together, they may be a sign that the apocalypse is near".

"Let's take stock", he continued. "The Chicago Cubs have won the World Series, Donald Trump has won the presidency, and Bob Dylan has won a Nobel Prize", Bullard said, referencing three events that occurred in 2016. His comments were met with laughter from other meeting attendees, as per the Fed transcript.

"Pessime politiche del governo degli Stati Uniti"

Successive riunioni hanno rivelato maggiori preoccupazioni man mano che l'amministrazione Trump si preparava per una possibile guerra commerciale con la Cina. I funzionari della Fed sono diventati sempre più critici, occasionalmente prendendo posizione contro le agende politiche.

"L'intento dell'amministrazione Trump di essere dura sul commercio potrebbe non portare a migliori accordi commerciali per gli Stati Uniti, ma piuttosto a un significativo aumento delle barriere commerciali e alle conseguenze negative successive", ha dichiarato William Dudley, allora Vice Presidente della Fed, durante la riunione di politica monetaria che si è tenuta dal 31 gennaio al 1° febbraio 2017.

"Sembra quindi che stiamo scambiando una maggiore probabilità di una espansione sostenuta nei prossimi uno o due anni con una maggiore probabilità di un atterraggio duro in seguito", ha detto Dudley, utilizzando il termine "atterraggio duro" per descrivere una situazione in cui la Fed non è in grado di controllare l'inflazione senza scatenare una recessione.

"Gli effetti a lungo termine di alcuni dei cambiamenti di politica in considerazione, soprattutto quelli relativi al commercio e all'immigrazione, potrebbero essere molto distruttivi", ha dichiarato Mester durante la stessa riunione. "Ci sono altre minacce, tra cui i rischi geopolitici, alcuni derivanti da una possibile escalation di pessime politiche del governo degli Stati Uniti".

Queste politiche tariffarie proposte da Trump potrebbero avere un significativo impatto sul settore imprenditoriale degli Stati Uniti e sulle relazioni commerciali internazionali.

I banchieri centrali come i funzionari della Fed devono valutare gli effetti delle politiche fiscali sull'economia, compresi i potenziali dazi, ma non commentano o valutano direttamente le agende politiche.

Leggi anche: