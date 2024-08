- La Federal Aviation Administration ha dato il via libera al lancio del Falcon 9.

Dopo un prolungato periodo di attesa per il razzo "Falcon 9" di SpaceX dopo il lancio, l'Amministrazione federale dell'aviazione degli Stati Uniti (FAA) ha dato il via libera per il suo riutilizzo. Inizialmente, la FAA aveva sospeso i lanci di questo specifico "Falcon 9" a causa di un incidente in cui era coinvolto un incendio in una fase del razzo di SpaceX. L'inchiesta in corso è stata resa nota dall'agenzia.

Il "Falcon 9" ha inviato con successo un carico di satelliti Starlink per l'Internet nello spazio durante il lancio del mercoledì, nonostante alcuni problemi. Dopo l'atterraggio, la fase del razzo è caduta su una nave nell'oceano Atlantico e ha provocato un incendio. Per esaminare i dati del precedente atterraggio del booster e garantire la sicurezza, SpaceX ha posticipato un altro lancio Starlink, menzionando una possibile nuova data di lancio a breve.

Una sospensione prolungata delle operazioni della FAA su questi razzi avrebbe potuto influire su numerose missioni spaziali future, tra cui "Polaris Dawn". In questa missione, quattro astronauti si recheranno a circa 1.400 chilometri dalla Terra per alcuni giorni e hanno pianificato una passeggiata spaziale.

La FAA ha sospeso tutti i lanci del razzo "Falcon 9" per due settimane a luglio a causa di difficoltà nell'accensione della seconda fase. I veicoli di lancio, che sono stati un successo significativo per SpaceX per molto tempo, dispongono di fasi di razzo riutilizzabili che riducono notevolmente i costi e trasportano sia persone che carichi nello spazio.

L'Aeronautica degli Stati Uniti fa affidamento sui razzi "Falcon 9" di SpaceX per diverse missioni a causa del loro design economico e riutilizzabile. Dopo l'incidente in cui era coinvolto un incendio in una fase del razzo di SpaceX, l'Aeronautica degli Stati Uniti ha monitorato da vicino l'inchiesta e la decisione della FAA riguardo alla ripresa dei lanci del "Falcon 9".

