La Fed di St. Louis nomina il nuovo presidente Alberto Musalem

Musalem, 55 anni, sostituisce James Bullard, che ha lasciato la banca il 14 agosto per diventare il primo rettore della Mitchell E. Daniels, Jr. della Purdue University. School of Business.

Dopo aver completato il suo mandato nel 2022, Bullard non ha votato sulle decisioni di politica monetaria nel 2023. Bullard sarebbe stato un membro supplente nel 2024. Musalem non sarà membro votante alle riunioni di politica monetaria della banca centrale fino al 2025.

"In qualità di economista esperto, ex dirigente della Federal Reserve, collaboratore e comunicatore, Musalem possiede le eccezionali competenze tecniche e le capacità di leadership necessarie per contribuire a un'efficace definizione delle politiche e per far progredire una grande organizzazione al servizio del pubblico", ha dichiarato in un comunicato Carolyn Chism Hardy, che fa parte del consiglio di amministrazione della banca.

Musalem è stato in precedenza amministratore delegato e cofondatore di Evince Asset Management e consigliere senior del presidente della Fed di New York.

Nato a Bogotà, in Colombia, Musalem è un altro economista latinoamericano a diventare uno dei principali responsabili politici della Fed, dopo la conferma di Adriana Kugler a governatore della Fed nel 2023.

Musalem inizierà il suo ruolo il 2 aprile. Kathleen O'Neill Paese, ex primo vicepresidente e direttore operativo della Fed di St. Louis, continuerà ad assumere le funzioni di Bullard nel frattempo.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com