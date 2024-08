- La febbre catarrale ora anche in Turingia

In Turingia Settentrionale, è stata rilevata la pericolosa Malattia della Lingua Blu in pecore. Ogni distretto di Eichsfeld e Nordhausen è stato interessato, con un animale ciascuno, come riferito dal Ministero della Salute. Le due pecore sono ora in trattamento. La malattia non è pericolosa per gli esseri umani, ma può essere fatale per gli animali.

Il ministero si aspetta che seguiranno altri casi in Turingia. Di recente, la peste degli animali è stata rilevata anche negli stati federali confinanti. Gli esperti ritengono che fosse solo questione di tempo prima che raggiungesse lo Stato Libero. Quasi nessun stato federale è ancora libero da questa malattia, trasmessa dalle zanzare pungenti, ha detto il ministero. Altri paesi europei sono anche interessati.

Il ministro: il tempo è problematico

"L'estate calda e umida sta accelerando notevolmente la diffusione della Malattia della Lingua Blu, poiché fornisce condizioni ideali per le zanzare pungenti", ha detto il Ministro della Salute Heike Werner (Sinistra). Gli animali che si ammalano possono mostrare sintomi gravi. "Pertanto, la vaccinazione è anche necessaria per ragioni di benessere degli animali".

I proprietari degli animali ricevono finanziamenti dallo stato e dal fondo per le malattie degli animali per la vaccinazione. Il ministero raccomanda anche l'uso di repellenti per insetti. L'ultima volta che la Malattia della Lingua Blu è stata rilevata in Turingia è stato nel 2009.

I trasporti degli animali sono ora consentiti solo con restrizioni

A causa di queste scoperte, la Turingia ha perso lo status di stato federale risparmiato dalla malattia. Ciò significa che i ruminanti possono essere portati solo in aree libere sotto determinate condizioni.

Questa malattia virale colpisce i ruminanti come pecore o bovini. Gli animali interessati possono soffrire di febbre e perdita di appetito. Secondo l'Istituto Friedrich-Loeffler, la diffusione attuale è del serotipo 3 - anche questo è stato rilevato nei casi in Turingia Settentrionale.

A causa della recente rilevazione della Malattia della Lingua Blu in Turingia Settentrionale, i trasporti degli animali sono ora soggetti a restrizioni.

