- La febbre catarrale degli ovini si sta diffondendo in Sassonia-Anhalt

La malattia Bluetongue nociva per gli animali si sta diffondendo in Sassonia-Anhalt. Ci sono ora casi in 33 operazioni o fattorie in tutto lo stato, come ha riferito l'Istituto Friedrich-Loeffler alla dpa. All'inizio di agosto, la variante BTV-3 è stata scoperta in una fattoria di bestiame vicino a Wernigerode, così come in due greggi di pecore e anche in bestiame nell'Altmarkkreis Salzwedel. La malattia è stata confermata anche nel distretto di Mansfeld-Südharz. Il virus è innocuo per gli esseri umani.

Il primo focolaio di malattia Bluetongue con il serotipo 3 (BTV-3) in Germania è stato segnalato dall'Istituto Friedrich-Loeffler a ottobre 2023. Dal luglio 2024, il numero di casi confermati sta aumentando rapidamente. In Renania Settentrionale-Vestfalia, le autorità parlano di una diffusione esplosiva.

Il numero di casi sta aumentando anche in Bassa Sassonia. Secondo l'Istituto Friedrich-Loeffler, 1.423 fattorie sono state colpite finora. Nei stati confinanti della Sassonia-Anhalt, i numeri sono significativamente più bassi: quattro in Brandeburgo, undici in Turingia e uno in Sassonia. In tutta la Germania, la malattia è stata confermata in più di 4.800 fattorie o operazioni.

Gli esperti raccomandano le vaccinazioni

La malattia Bluetongue colpisce principalmente pecore e bestiame. Tuttavia, altri ruminanti possono ammalarsi. Il virus non viene trasmesso direttamente da un animale all'altro, ma attraverso piccole zanzare che si nutrono di sangue. Pertanto, gli esperti consigliano ai contadini di proteggere pecore e bestiame dalle punture con repellenti per insetti. Nelle regioni colpite e in quelle adiacenti, gli esperti raccomandano di vaccinare gli animali contro il virus.

Secondo l'Ufficio di Amministrazione dello Stato, il vaccino contro la malattia Bluetongue è stato disponibile in Sassonia-Anhalt dalla metà di giugno. Lo stato sta assistendo alla vaccinazione di bestiame e pecore insieme al Fondo per le Malattie degli Animali. I costi per la vaccinazione saranno rimborsati, fino a un massimo di 4,00 euro per bestiame all'anno e 8,35 euro per pecora all'anno. "Per lo sviluppo di una protezione immunitaria efficace nel bestiame, è necessario l'amministrazione di due dosi di vaccino a un intervallo di circa tre settimane", si è dichiarato. Per le pecore, una vaccinazione è attualmente considerata sufficiente. La protezione immunitaria efficace viene raggiunta dopo tre settimane. Secondo l'Ufficio di Amministrazione dello Stato, circa 275.000 bestiame e 89.000 pecore sono allevati nello stato.

La malattia è stata gestita in passato

La malattia Bluetongue è così chiamata perché le lingue delle pecore colpite sometimes turn blue. Il decorso della malattia è variabile. Soprattutto le pecore mostrano sintomi come zoppia, febbre e condizioni generali disturbate. L'infezione può essere fatale. Il bestiame di solito mostra sintomi meno gravi.

La malattia Bluetongue, sebbene di un serotipo diverso da quello attuale, è stata rilevata per la prima volta in Germania nel 2006 e successivamente controllata attraverso campagne di vaccinazione estese.

I casi in aumento di malattia Bluetongue in più stati tedeschi mettono in evidenza l'importanza di attuare misure per proteggere il bestiame e le pecore. Di conseguenza, i vaccini contro il virus sono stati resi disponibili in Sassonia-Anhalt dalla metà di giugno, con lo stato che supporta la vaccinazione di entrambi il bestiame e le pecore in collaborazione con il Fondo per le Malattie degli Animali.

Leggi anche: