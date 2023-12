La FDA avverte della presenza di "migliaia di unità" di Ozempic contraffatte nella catena di approvvigionamento

L'FDA avverte le farmacie, i sistemi sanitari, i grossisti e i pazienti di controllare due volte i prodotti a base di semaglutide per assicurarsi che siano quelli veri. I prodotti Ozempic iniettabili da un milligrammo con il numero di lotto NAR0074 e il numero di serie 430834149057 sulla scatola non devono essere utilizzati.

L'agenzia e il produttore di farmaci Novo Nordisk stanno testando i falsi per determinare se sono pericolosi e per identificare la sostanza. Anche l'etichetta della penna, la confezione, le informazioni per i pazienti e gli operatori sanitari e gli aghi forniti con gli iniettori sono contraffatti, ha dichiarato l'FDA. La sterilità degli aghi non può essere confermata, quindi il loro utilizzo potrebbe portare a infezioni.

L'FDA ha ricordato ai pazienti di procurarsi il farmaco solo attraverso le farmacie autorizzate dallo Stato con una prescrizione valida.

Ozempic è in carenza da quando ha avuto un boom di popolarità tra le celebrità che lo usavano per perdere peso. Da quando la popolarità di Ozempic e del suo farmaco gemello per la perdita di peso, Wegovy, è cresciuta, sono stati segnalati casi di persone che vendono versioni contraffatte nei saloni e attraverso i social media.

Separatamente, l'FDA ha anche inviato lettere ai venditori online avvertendoli di smettere di vendere prodotti contraffatti. Novo Nordisk ha intentato una causa per impedire a centri termali, cliniche mediche e cliniche per la perdita di peso di vendere versioni contraffatte.

La FDA ha dichiarato che sta collaborando con altre agenzie federali e con Novo Nordisk per rimuovere altri prodotti iniettabili di semaglutide contraffatti.

I consumatori possono chiamare Novo Nordisk al numero 1-800-727-6500 se hanno domande o trovano prodotti contraffatti. Possono anche segnalare i prodotti contraffatti al coordinatore locale dei reclami dei consumatori della FDA o sul sito web della FDA.

