- La fazione Wagon-Boy sta sostenendo un voto pubblico sulle politiche missilistiche americane.

Il gruppo guidato da Sahra Wagenknecht del BSW si batte per un referendum nazionale, approvato da un decreto federale, sulla proposta di schierare missili a medio raggio degli Stati Uniti in Germania. La proposta richiede all'amministrazione federale di organizzare legalmente tale referendum. Tuttavia, ottenere una maggioranza per questa proposta sembra dubbio - il BSW detiene solo dieci seggi nel Bundestag. Inoltre, i referendum sono rari nella Legge fondamentale, particolarmente per situazioni come questa: la riorganizzazione del territorio federale.

Wagenknecht e i suoi rappresentanti del BSW argomentano che il pubblico non ha partecipato alla discussione prima dell'annuncio alla summit della NATO di luglio. I sondaggi suggeriscono che una parte significativa della popolazione si oppone a questi piani, come citato nella proposta, ottenuta dall'Agenzia tedesca di stampa.

Wagenknecht evidenzia l'opposizione nell'Est

Wagenknecht si oppone fermamente a questi piani e li ha fatti diventare un punto politico in vista delle elezioni statali nella Turingia e nella Sassonia domenica. "Le decisioni non dovrebbero essere prese in modo antidemocratico dietro porte chiuse contro la volontà della maggioranza del popolo", ha dichiarato la presidente del BSW. "Il popolo deve essere consultato". Gli abitanti dell'Est, in particolare, si oppongono a questi missili potenzialmente pericolosi, secondo Wagenknecht. Il referendum dovrebbe idealmente avere luogo intorno alla stessa data delle elezioni federali del 2025, come previsto nella proposta.

I referendum a livello federale su questioni del genere sono rari nella democrazia parlamentare tedesca - a differenza del livello statale. Se i cosiddetti referendum consultivi - ovvero un voto come espressione di opinione - siano costituzionalmente validi è un tema di discussione.

L'esperto legale dubita

L'esperto legale Arne Pautsch ha espresso i suoi pensieri in un articolo del 2015, sostenendo che una modifica costituzionale sarebbe necessaria per questi referendum a causa della loro "natura vincolante legalmente".

La Legge fondamentale menziona i referendum nell'Articolo 29. Esso afferma: "Le misure relative alla riorganizzazione del territorio federale sono attuate attraverso la legge federale, richiedendo la conferma di un referendum". Inoltre, l'obiettivo del referendum è accertare "se una proposta di cambiamento dell'affiliazione statale, come delineato nella legge, ha il sostegno del pubblico". Ciò potrebbe includere scenari come fusioni di stati federali.

